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Культура

«Надвое» — сериал, в котором Петров и Козловский обсуждают своих женщин

Рецензия на сериал «Надвое» с Александром Петровым и Данилой Козловским

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Продюсерская компания Валерия Тодоровского
В «Розе Хутор» продолжается первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Сегодня на смотре состоялся показ нового сериала Валерия Тодоровского, в котором герои Данилы Козловского и Александра Петрова разбираются в превратностях любви. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о проекте, в котором отличный актерский состав оказался интереснее самой истории.

Костик (Данила Козловский) и Саня (Александр Петров) — коллеги по работе и несчастью. Их совместная командировка в Питер оборачивается неожиданными последствиями — в Северной столице они знакомятся с двумя девушками: Ирой (Ирина Старшенбаум) и Настей (Елизавета Базыкина), с которыми постепенно начинают романтические отношения. Но Костя — семь лет как женат, а ловелас Саня уже встречается (или изображает подобие отношений) с другой девушкой Галей.

Возникшие любовные треугольники на расстоянии нескольких сот километров приправлены бесконечными разговорами друзей о своих женщинах. Главным по этой части значится Саня, который во всех мыслимых сексистских эпитетах любит поразмышлять о мужчинах и женщинах, а также сыплет байками о собственных любовных победах (его монологи занимают едва ли не половину экранного времени).

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Кадр из сериала «Надвое» (2022)

Кадр из сериала «Надвое» (2022)

Продюсерская компания Валерия Тодоровского

Его новый объект желания — виолончелистка Настя, которая не столько человек из плоти и крови, не столько личность со своей субъектностью, сколько ожившая мужская фантазия о том, какой должна быть идеальная женщина. В Голливуде подобный стереотипный типаж называется manic pixie dream girl — маниакальная девушка-мечта, она же муза, она же — совершенно не такая, как все остальные. Такой была, например, Рамона в «Скотте Пилигриме против всех», где этот стереотип намеренно высмеивался.

Все (довольно длительное) знакомство Насти и Саши показано исключительно с его точки зрения, но чем живет и о чем думает сама девушка нам неизвестно (говорит она мало и только то, что хочет услышать Саша). Было бы здорово, если бы Саня впоследствии оказался ненадежным рассказчиком, выдавшим желаемое за действительное, но в первых эпизодах шоу ничто не намекает на подобные сценарные ухищрения.

Костик — тихий семьянин и свободные уши для Сашиных рассказов. В Питере он знакомится с тусовщицей Ирой. Изначально герой не ищет никаких отношений на стороне, но шустрая девушка довольно быстро берет его в оборот.

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Кадр из сериала «Надвое» (2022)

Кадр из сериала «Надвое» (2022)

Продюсерская компания Валерия Тодоровского

В этом смысле постер сериала, на котором девушки главных героев едва умещаются в кадре где-то сбоку, а все внимание фокусируется на героях Петрова и Козловского, красноречиво намекает на то, какая роль отведена в проекте женским персонажам. Но проблема в том, что даже дуэт Козловского и Петрова, который авансом казался гарантией успеха проекта, не то чтобы помогает этой истории выбраться из пучины собственных водевильных страстей.

Ровно так, как герои сериала пытаются балансировать между двумя городами и жизнями, новый проект Валерия Тодоровского (бесспорно, потрясающего режиссера) пытается держать равновесие на хрупкой конструкции сюжета, держащегося, по сути, на одной только мысли: как выбраться из любовного треугольника с минимальным ущербом для всех его участников.

Здесь нет каких-то особых глубин в попытке разобраться с причинами внутренних поисков героев, с причинами их жажды обретения нового чувственного опыта и отношений в то время, как дома их ждут другие (к слову, прекрасные) женщины. Нет как таковой событийности, но есть бесконечные и довольно утомительные размышления о сфере, в которой каждый из героев так себе эксперт.

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Кадр из сериала «Надвое» (2022)

Кадр из сериала «Надвое» (2022)

Продюсерская компания Валерия Тодоровского

И, если подобные рассуждения в серии «О чем говорят мужчины» были смешными, саркастичными и очень точными — да и вообще стали фишкой, то диалоги в «Надвое», увы, не могут похвастаться подобной живостью.

Применяя пикантную терминологию героя Петрова, рассуждающего через призму секса обо всем на свете, к сожалению, сценарий «Надвое» страдает художественной дисфункцией: вроде бы на экране есть какая-то суета (по большей части неловкая), но зрительского удовольствия все это не доставляет.

Козловский и Петров, а также Старшенбаум и Базыкина — хорошие, талантливые артисты, которым в этой истории будто бы нечего играть. Это могла бы быть интересная разговорная драма о закулисье измен, но сюжету не хватает бодрости и глубины. Не хватает импульса хотя бы попытаться заглянуть дальше стереотипного сюжета, постепенно скатывающегося в анекдот, рассказываемый так медленно и долго, что теряется острота момента и не понятно, когда уже начинать смеяться.

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