«Такого в мире еще не было»: интервью с Вадимом Галыгиным о том, чего ждать от шоу «Фантастика»

На Первом канале стартует шоу «Фантастика», в котором соревнуются шесть состоявшихся звезд и шесть молодых исполнителей. Они скрыты за поющими аватарами, обработанными с помощью технологий захвата движения в реальном времени. В жюри вошли Дмитрий Маликов, Дима Билан, Дарья Мороз и Александра Ребенок. Ведущий «Фантастики» Вадим Галыгин рассказал «Газете.Ru» о технических особенностях и уникальности шоу, а также выразил надежду на продажу франшизы проекта в другие страны.

— В анонсе «Фантастики» вы сказали, что такого шоу в мире еще не было. В чем его уникальность?

— Когда была придумана технология для фильма «Аватар», ее применяли в клипах, коротких роликах и в одном американском шоу. Создатели проекта были пионерами в этом направлении, и у них были довольно простые аватары. Конечно, было прикольно, что в шоу присутствовали виртуальные талантливые девочки-мальчики с разными прическами и курточками. Они были воплощениями людей с индивидуальными чертами.

Почему я говорю, что такого шоу, как «Фантастика», не было? Наши персонажи продуманы и нарисованы более глубоко, сказочно и фантасмагорически. Специально для этого проекта были разработаны уникальные сущности. Уникальность и красота проекта заключается в огромной работе больших профессионалов, которая соединила графическое, виртуальное и настоящее.

— На какую аудиторию ориентируются создатели «Фантастики»?

— Это шоу готовилось для широкой аудитории Первого канала, чтобы его было интересно смотреть всей семьей. Все персонажи — это глубоко проработанные характерные герои со своими легендами и историями за плечами.

— Опытные и начинающие артисты, скрытые за аватарами, находятся в равных условиях? То есть, нет ли такого момента, что кого-то будет проще угадать?

— Сама идея в том, что выбранные персонажи уравнивают шансы на угадывание начинающих и опытных артистов. Иногда люди стесняются своей внешности, иногда не умеют вести себя на сцене в силу отсутствия опыта или природной скромности, но при этом прекрасно поют. Или, наоборот, опытной звезде сложнее управлять своим героем — на сцене нужно, чтобы он двигался как-то по-другому и это органично смотрелось. Это такая большая загадка, которая добавляет сложности в работе жюри. Прежде всего, они оценивают, кто из героев выступил лучше, артистичнее, круче в вокальном плане, как выглядит сама постановка номера. Это соревнование во всем, большой творческий марафон.

close 100% Юрий Феклистов (Первый канал)

— Как жюри реагируют на выступления участников? Сложно ли им оценивать номера?

— Как ведущий, я наблюдаю реакцию членов жюри со сцены: они неподдельно удивляются. У них написано в глазах: «Как это может быть? Как это работает?» И только потом они уже начинают вдумываться, погружаться в номер и делать свою непростую работу. Артистам в жюри очень сложно, но им это нравится.

— Хотели бы вы стать членом жюри «Фантастики»?

— Я не очень люблю сидеть в жюри, потому что тяжело брать на себя ответственность за принятие решения, особенно в детских конкурсах. Здесь-то участвуют люди подготовленные, которые знают, куда шли. Но в любом случае судить людей непросто. Управляя своим аватаром, артист слышит критику не только в свой адрес, но и в адрес своего героя. Давать оценку — это тоже сложная и очень тонкая психологическая работа. Члены жюри критически мыслят и взвешенно принимают решения, а не просто перебирают фамилии с надеждой угадать артиста.

— Выступления аватаров частично записываются заранее или действие происходит в моменте?

— Все виртуальное становится явным — такая фраза есть у меня в шоу. Когда-нибудь вы узнаете правду, а пока я вам ничего не скажу. Так интереснее будет смотреть.

— Расскажите о своих ощущениях от атмосферы, в которой проходит шоу.

— Я вам могу всего наговорить: «Там звучит тревожная музыка, зритель сидит, засунув кулак в рот: «О боже, что сейчас будет?!» Конечно, я шучу. Это своего рода ядерный коктейль восхищения, удивления и неожиданной улыбки. В зале я замечал людей с большими глазами, которые увидели чудо и хлопают в ладоши, кричат. Потому что это очень красиво, фантастически выглядит.

— Пятый член жюри – виртуальный маскот Телек, который имеет право голоса при выставлении баллов. Кто им управляет?

— По нечетным программам это искусственный интеллект, по четным — человек. Шутка. Могу рассказать вам только о том, что Телек есть. Он абсолютно обаятельный, смешно шутит и очень много знает. Если мы с жюри и участниками что-то забыли, он моментально дает справку. Он у нас является не просто виртуальным членом жюри, он защищает интересы наших героев. Знаете, как в «Что? Где? Когда?» всегда есть разные люди, которые защищают интересы либо знатоков, либо телезрителей. Вот у нас Телек — так как он персонаж ненастоящий, он в большей степени печется об участниках шоу, если это нужно. Если возникает какой-то спорный момент, его голос является определяющим, потому что он — представитель наших фантастических тварей.

Когда мы изначально думали над названием шоу, была идея назвать «Фантастические твари на Первом канале». Но потом решили, что «Фантастика» лучше отражает суть.

close 100% Юрий Феклистов (Первый канал)

— Будет ли франшиза «Фантастики» продаваться?

— Мы как творческая бригада на это надеемся, все об этом думаем. Но не хочется забегать вперед и загадывать, есть разные суеверия. Конечно, нам бы этого хотелось. Если бы у меня была иностранная телекомпания, я бы с удовольствием позвонил Константину Львовичу [Эрнсту] и сказал: «Давайте мы это тоже сделаем!»

— Каждый выпуск вы ведете разных ярких костюмах и очках. Нравится ли вам этот стиль и хотели бы внедрить его в свою повседневную жизнь?

— У меня и в повседневной жизни был такой стиль — особенно во время гастролей, когда мы постоянно были на виду. Каких только образов мы не перемерили на сцене КВН и в Comedy Club. У меня как у человека военного есть понятие «цивильного платья» — на гражданке в разных местах нужно по-разному выглядеть. Яркие разнообразные образы мне совсем не чужды — просто в последнее время в таком виде выйти было некуда.

— Зачем ведущему выглядеть ярко? Не отвлекает ли такой образ внимание от участников?

— Смешение стилей, разноцветные костюмы, очки и шапки полностью отражают мое присутствие на проекте. Это выглядит космически и фантастически, как будто я тоже какой-то персонаж. Я — некое связующее звено между миром людей (зрителей в зале, жюри, телезрителей) и виртуальным миром. Поэтому я должен выглядеть ярко и обращать на себя внимание. Мне прикольно. Мы что-то придумываем вместе с замечательными дизайнерами, большим цехом костюмеров. Девочки шьют не покладая рук и делают для шоу просто великолепнейшие костюмы. В том числе и мне что-то перепадает из каких-то ярких лоскутов.

— Вам шьют костюмы, не покупают?

— Я человек абсолютно непропорциональный: у меня длиннющие ноги, руки-ветки — то есть, на меня купить какой-то модный костюм невозможно, нужно только шить. У меня все разной длины, я — такая задачка для портных.