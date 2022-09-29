СМИ: Алла Пугачева с детьми улетела в Израиль без обратного билета

Алла Пугачева улетела в Израиль без обратного билета, сообщил источник журналистам «Известий». Вместе с примадонной улетели ее дети. В СМИ также появились кадры приезда Пугачевой в аэропорт Внуково. Народную артистку СССР ранее решили проверить по статье УК о дискредитации российской армии — после ее поста с поддержкой супруга, признанного иноагентом.

Народная певица СССР Алла Пугачева улетела из московского аэропорта Внуково в израильский Тель-Авив. Об этом со ссылкой на источник сообщили «Известия». С собой, по данным издания, примадонна взяла своих детей – сына Гарри и дочь Елизавету (они родились от суррогатной матери в 2013 году).

Телеканал РЕН ТВ публикует кадры приезда Пугачевой в аэропорт. Певицу привез туда микроавтобус серебристого цвета. Сообщается также, что вместе с Пугачевой улетел ее супруг Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ физлицом-иноагентом).

По данным СМИ, обратного билета в Россию у Аллы Пугачевой нет.

Директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова ничего не знает о планах Примадонны покинуть Россию. Об этом она заявила РИА «Новости» в четверг, 29 сентября.

«Я не в курсе, не знаю. Она не говорила», — сказала Чупракова журналистам.

20 сентября СМИ сообщили, что российские силовики проверяют пост Аллы Пугачевой. С жалобой на сообщение артистки в МВД обратилась некая жительница Подмосковья. Она считает, что публикация артистки дискредитирует армию РФ. Кроме того, заявительница попросила правоохранителей проверить, получает ли Пугачева «иностранную поддержку». По закону о дискредитации армии России Пугачевой может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

В своем посте Пугачева просила Минюст «зачислить ее в ряды иноагентов» вслед за ее супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

«Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», – написала певица.

Юморист Максим Галкин попал в список физлиц-иноагентов 16 сентября. В Минюсте считают, что Украина финансировала его «при осуществлении политической деятельности».

В ответ на присвоение статуса шоумен записал видео. В нем он заявил, что уже 28 лет выступает в юмористическом жанре с политической сатирой. Политической деятельностью, заверил Галкин, он не занимается. Что касается Украины, то, по словам артиста, он не был там больше 10 лет и не получает деньги от украинского государства.

Весной Пугачева и Галкин уже улетали в Израиль – после начала военной операции РФ на Украине. Артистка сообщила, что намерена «навести порядок» в головах, в том числе и в своей.

В конце августа Пугачева вернулась в Россию. Вскоре она рассказала, что она на протяжении пяти месяцев проходила лечение в Израиле.

«У вас прямо возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко», — сказала Пугачева, отметив, что вернулась на родину «уже давно». Она добавила, что пока не планирует выступать на сцене.

Дети Пугачевой и Галкина 1 сентября пошли в московскую школу, певица приезжала на линейку.