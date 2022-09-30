Александр Петров в роли Есенина, драма Ноэ и «Ла-Ла Ленд» по-русски: 12 кинопремьер октября

Экранизация исторического романа Алексея Иванова, байопик о Сергее Есенине с Александром Петровым, драма Гаспара Ноэ и триллер о стрельбе в колледже. Обозревательница «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о главных кинопремьерах октября, которые стоит увидеть на большом экране.

«Сердце пармы», Антон Мегердичев — с 6 октября

Исторический эпос Алексея Иванова о событиях второй половины XV века обрел свое экранное воплощение под руководством Антона Мегердичева («Движение вверх»). В центре истории русский князь Михаил (Александр Кузнецов) и юная Тиче (Елена Ербакова) — люди из совершенно разных миров, между которыми зарождается большая любовь. Вместе им нужно преодолеть жестокий рок, отстоять свою любовь и защитить родные земли. В этой схватке столкнуться герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты.

«Пассажиры ночи» («Les passagers de la nuit»), Микаэль Херс — с 6 октября

Главная героиня Элизабет (Шарлотта Генсбур) вынуждена самостоятельно воспитывать двоих детей-подростков. Выстраивая свою жизнь заново, она знакомится с молодой девушкой-наркоманкой Талулой (Ноэ Абита), которая помогает ей осознать ценность своей семьи.

Мировая премьера картины состоялась в феврале в рамках 72-го Берлинского кинофестиваля, где лента собрала положительные отзывы критиков. Режиссер фильма Микаэль Херс — любимчик европейских смотров. Его предыдущая картина «Новая жизнь Аманды» (который также исследовал взросление героев через необходимость брать ответственность за других) участвовала в конкурсной программе Венецианского фестиваля, где выиграла приз Laterna Magica.

«Лавстори», Петр Тодоровский — с 13 октября

В центре сюжета этого «Ла-Ла Ленда по-русски» — парень и девушка. Он работает водителем и мечтает о карьере актера. Она (Вильма Кутавичюте) — своенравная и прагматичная девушка, которая больше не верит в чудеса. На первый взгляд кажется, что у них нет ничего общего, но это вовсе не так. Они — первая любовь друг у друга. Героям предстоит путешествие, в котором они проверят, есть ли второй шанс пережить первую любовь.

По словам режиссера Петра Тодоровского, который также выступил автором сценария, это история о превратностях любви и о том, как одна поездка может в корне изменить жизнь героев.

«Нуучча», Владимир Мункуев — с 13 октября

Выжить в конце XIX века в якутской тайге непросто. Сельская пара готовится к суровой голодной зиме. Поневоле они принимают к себе русского каторжника, с которым вынуждены теперь делить все: и еду, и свой дом. Загнанные в ловушку обстоятельствами, они начинают постепенно понимать, что незваный гость, возможно, не тот, за кого себя выдает.

Еще до выхода в широкий прокат картина Владимира Мункуева начала свое победное шествие по различным кинофестивалям. В копилке призов фильма — режиссерская награда «Кинотавра» и гран-при программы «К Востоку от Запада» кинофестиваля в Карловых Варах. Помимо этого, картина стала победителем программы Works in Progress Awards в категории Post Production Awards в Таллине.

«Декабрь», Клим Шипенко — с 20 октября

Поэтический байопик Клима Шипенко о Сергее Есенине с Александром Петровым в главной роли. На границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из Страны Советов. Ему лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумный водоворот событий.

Шипенко, у которого за плечами не только рекорд отечественного кинопроката («Холоп»), но и полет в космос, собрал в «Декабре» космический актерский состав. Помимо Петрова, в картине сыграли Кристина Асмус, Сергей Гилев, Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин и другие.

«Вихрь» («Vortex»), Гаспар Ноэ — с 20 октября

Видимо, в определенном возрасте даже самые главные провокаторы европейского кино приходят к тому, чтобы рассказать свою собственную историю зрелой любви. В 2012 году такую историю рассказал Михаэль Ханеке в своей «Любви», в 2022-м собственную трактовку представляет Гаспар Ноэ. «Вихрь» рассказывает о пожилой паре и их сыне, которые вместе пытаются противостоять прогрессирующей деменции.

Мировая премьера картины состоялась в Каннах в 2021 году, но до широких экранов фильм добрался только сейчас. Для самого Ноэ «Вихрь» является не просто результатом личной зрелости, но и едва ли не самым личным фильмом в карьере, — несколько лет назад режиссер чуть не умер от инсульта.

«Корсаж» («Corsage»), Мари Кройцер — с 20 октября

Императрица Австрийская, своенравная принцесса Сисси (Вики Крипс), славилась своей красотой и стилем в кругах высшего света. По сюжету в рождество 1877 года императрице исполняется 40 лет, и теперь она официально считается стареющей женщиной. Не согласная с этим Елизавета Баварская разворачивает хитроумную борьбу с общественными стереотипами.

Впервые картина была показана публике в рамках Каннского кинофестиваля (в секции «Особый взгляд»), где сыгравшая роль императрицы Вики Крипс получила награду в категории «Лучшая актриса».

«Дополнительный урок», Анна Курбатова — с 20 октября

Полицейская Вера (Юлия Александрова) предотвращает трагедию в колледже и убивает студента, устроившего стрельбу. Женщина утверждает, что у парня был обрез, но после трагедии никакого оружия у погибшего найдено не было. Веру проклинают родители и общественность, а ее единственным соратником становится адвокат Илья (Кирилл Кяро). Он погружается в дело своей подзащитной и убеждается, что женщина может быть права.

«Велга», Анастасия Нечаева — с 27 октября

Где-то далеко-далеко, в маленьком городе на побережье Северного моря живет девушка Велга (Ольга Бодрова), младшая и самая примерная дочь в семье, верная помощница отца-рыбака и хозяйка в доме. У нее есть любимый человек Кирилл (Антон Федосеев) — парень творческой души и страстной натуры, искренне стремящийся любить и быть любимым. Рукотворный Эдем пары рушится, когда на остров из большого города возвращается старшая сестра Велги Снега (Александра Тулинова), пленившая сердце Кирилла.

«Велга» — хрупкое и живописное кино, фильм — сон, фильм — сказка. Таким картинам особенно непросто в прокате, но, если хочется на два часа спрятаться от реальности в тихом и красивом месте где-то на краю мира, пронзительная «Велга» кажется идеальной спутницей.

«Звоните Джейн» («Call Jane») — с 27 октября

Чикаго, 1969 год. Домохозяйка Джой (Элизабет Бэнкс) оказывается перед мучительным выбором, когда выясняется, что ее беременность представляет опасность для ее жизни. Джой пытается получить медицинскую помощь, но государственные больницы отказывают ей из-за действующего запрета на аборты. Героиня находит организацию «Джейн», которая тайно помогает женщинам, обеспечивая им доступ к безопасным абортам.

«Звоните Джейн» наследует один из лучших проектов HBO — дилогию «Если бы стены могли говорить», в которой женщины из разных эпох оказывались в общей беде — не могли родить ребенка и не могли прервать беременность. Помимо Бэнкс, в картине также сыграли Сигурни Уивер, Кейт Мара, Крис Мессина и другие.

«Плотник», Авдотья Смирнова — с 27 октября

Осиповы — простая семья из Ульяновска, в которой папа за умного, а мама — красивая (в трактовке отца семейства). Внезапная болезнь маленького сына в корне меняет жизнь супругов. Родители готовы на все, чтобы спасти своего ребенка, но судьба ставит перед ними новые вызовы, под гнетом которых все сложнее выстоять.

Сыгравший главную роль Сергей Уманов (кстати, по первому образованию столяр-краснодеревщик 5 разряда) не впервые снимается у Дуни Смирновой. В прошлом актер и режиссерка работали вместе над «Историей одного назначения».

«Скоро кончится лето», Яна Скопина — с 27 октября

История одного лета 1990 года в казахстанском многонациональном дворе. Из окон звучит русский рок — музыка перемен. Паренек Баха (Алихан Абильдин), придумав себе сверхчеловека, методом гипноза пытается покорить весь мир вообще и главную красавицу двора в частности. Но чего Баха пока не понимает, что сверхчеловек — это он сам.

«Скоро кончится лето» — это и грустный итог завершения старого мира и трепетное ожидание рождение нового. Главные роли в картине исполнили непрофессиональные актеры, а сами создатели ленты посвятили ее памяти режиссера Сергея Соловьева, чья «Асса» когда-то стала настоящим гимном долгожданных перемен.