Готика, эротика и постковид: каким получился сериал «Интервью с вампиром»

2 октября на AMC (канал, подаривший миру «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу») вышел сериал «Интервью с вампиром» — новая вариация одноименного романа писательницы Энн Райс. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, каким получился проект, уместивший в себе гомоэротику, готическую драму и постковидную реальность.

Новая работа шоураннера Ролина Джонса — сериал, который прикидывается историческим романом, и в то же время исторический роман, который не всегда имеет отношение к реальной истории. «Интервью с вампиром» версии 2.0 — это одновременно сиквел и ремейк первой экранизации романа Энн Райс с Томом Крузом и Брэдом Питтом в главных ролях.

Сериал начинается с сегодняшнего дня, где бывший гонзо-репортер Дэниэл Моллой (Эрик Богосян подхватывает эту роль у Кристиана Слэйтера) теперь является уставшим от жизни и профессии журналистом, страдающим от аутоиммунного заболевания. Спустя 20 лет в его жизни опять появляется вампир Луи (Джейкоб Андерсон из «Игры престолов»), который намерен вновь под запись повторить захватывающую историю своей жизни.

Эти эпизоды из настоящего выглядят интересным сиквелом той части сюжета, которого не было даже в оригинальной книге Райс. Странным образом немолодые и утомленные герои становятся единственными собеседниками друг для друга. А сам рассказ о потерянной душе и обретенной вечной жизни разворачивается в постковидное время, ставшее началом распада привычного миропорядка, что служит отличной аллегорией морального разложения Луи, обреченного мучиться вечно.

close 100% Кадр из сериала «Интервью с вампиром» (2022) AMC Studios

Эпизоды сегодняшнего дня разрывают флешбэки из прошлого Луи, которое в сериале обретает новое прочтение. Если в оригинальном фильме 1994 года герой был рабовладельцем, то в новой версии Луи — успешный темнокожий бизнесмен, владеющий несколькими борделями в Новом Орлеане. Район Сторвилл, в котором растет и процветает бизнес героя, и правда был едва ли не единственным местом, где темнокожие могли добиться хоть какого-то финансового успеха в начале ХХ века. Поэтому новая вариация героя, превратившегося в социального антипода персонажа Питта, кажется убедительной и уверенно работает на драматургию — к прочим душевным терзаниям Луи добавляется его личное ощущение ущербности: как бы высоко он не поднялся и каким уважением не пользовался в своем окружении — для белых инвесторов-расистов он все еще человек второго сорта и объект для насмешек.

Кстати, о драматургии — в сериале иначе выстроена мотивация героев. В фильме 1994 года Луи вступал в спор с Богом после смерти жены и ребенка — и именно эта бравада привлекала к нему Лестата. В сериале Лестат прельщается грубостью Луи и порочностью его натуры, уравнивающую их между собой.

close 100% Кадр из сериала «Интервью с вампиром» (2022) AMC Studios

Новый Лестат (Сэм Рид, которого внешне можно спутать с героем Питта, но который на самом деле максимально точно подходит под оригинальное описание персонажа в книге Райс) искушает Луи не только вечной жизнью, но и раскрывает в нем все потайные желания. Если в картине Нила Джордана броманс героев ограничивался лишь дружеской ревностью на грани, то в версии 2022 года гомоэротическая линия раскрыта по максимуму. Вот они занимаются сексом, повиснув в воздухе, а следом спорят друг с другом, как старые супруги, перекрикиваясь из своих гробов.

Этот пусть скромный, но довольно удачный юмор сбивать излишнюю готическую мрачность с измученного лица Луи. И он же помогает истории набирать скорость — пилотная серия при всей своей красоте и изящности выглядит как затянувшаяся прелюдия, но все это с лихвой оправдывается в разогнавшемся финале эпизода.

close 100% Кадр из сериала «Интервью с вампиром» (2022) AMC Studios

В сухом остатке новое «Интервью с вампиром» можно назвать интересной и более зрелой адаптацией сюжета Энн Райс, который — подобно своим героям — кажется бессмертным. Сериал расширяет эту вампирскую сагу, выводя ее далеко за пределы одного века и адаптируя под современный стиль.

От зрителя же требуется лишь одно — позволить этой версии истории увлечь себя, не повторяя ошибок Луи, напрасно сопротивлявшегося тому, что оказалось неизбежным.