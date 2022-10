От Кобейна до Башлачева: существует ли «Клуб 27» на самом деле

Одно из самых загадочных совпадений в истории рок-н-ролла — «Клуб 27», который объединяет умерших в 27 лет музыкантов. Термин обрел популярность после смерти Курта Кобейна в 1994 году. Помимо солиста Nirvana, в основную семерку клуба вошли Роберт Джонсон, Брайан Джонс, Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Дженис Джоплин и Эми Уайнхаус. Со временем в него стали «принимать» и других знаменитостей — кинематографистов, художников и писателей. «Газета.Ru» рассказывает об истории и причинах появления «Клуба 27», а также о том, почему исследователи называют его главным мифом рок-н-ролла.

Появление термина

В начале 1970-х рок-фанаты отметили загадочную закономерность: за два года умерли выдающиеся музыканты Джим Моррисон, Дженис Джоплин, Брайан Джонс и Джими Хендрикс. Они скончались в 27 лет при схожих обстоятельствах — передозировка наркотиками и/или несчастные случаи, хотя близкие артистов часто не соглашались с официально установленными причинами смерти и заявляли об убийстве.

close 100% Дженис Джоплин (19 января 1943 — 4 октября 1970) Global Look Press

Первым членом «клуба» считается один из самых известных блюз-музыкантов XX века — Роберт Джонсон, скончавшийся в 1938-м. По разным версиям причиной смерти могли стать сифилис, отравление и пневмония.

После того, как лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн покончил с собой в 1944 году, термин «Клуб 27» вышел за рамки фанатского сообщества и стал общеизвестным. Автор биографий Кобейна и Хендрикса Чарльз Кросс выразил мнение, что анализ смертей знаменитостей помогает обществу избежать подобных случаев. Об этом он написал в колонке для газеты Seattle Post-Intelligencer.

«Ранняя смерть часто ожидаема для тех, кто знаменит — возможно, как предупреждение и предостережение от излишеств, — заявил Кросс. — Это не тот клуб, в который большинство захотело бы вступить, поскольку в стоимость входного билета входит как слава, так и преждевременная смерть. По правде говоря, это вовсе не клуб, а название для группы некрологов».

Список носит неофициальный характер и публикуется в различных источниках. Точное количество его участников неизвестно.

Почему музыканты умирали рано

close 100% Курт Кобейн (20 февраля 1967 — 5 апреля 1994) AP

В 2011 году в British Medical Journal вышло исследование смертности самых популярных музыкантов Великобритании с 1956 по 2007 год. Согласно нему, большинство музыкантов из «Клуба 27» употребляли алкоголь и запрещенные вещества.

Отмечалось, что многие музыканты становятся знаменитыми в двадцать с лишним лет, а через четыре-пять лет происходит пик их «рискованного поведения». Часто они впадают в депрессию из-за того, что не знают, куда двигаться дальше, устают от постоянных гастролей и начинают ,бежать от реальности при помощи наркотиков и алкоголя.

Другое объяснение «Клуба 27» заключается в том, что музыканты ведут скандальный образ жизни, желая стать известными. Так, к 27 годам их не осторожное поведение достигает пика и может привести к самоубийству.

В 2016 году профессор Лес Мэйхью проанализировал смерти 1042 музыкантов, 83% из которых не дожили до 70 лет. Он подсчитал, что в Британии музыканты в возрасте от 25 до 29 лет умирают в 25,5 раз выше среднего показателя по стране.

close 100% Джими Хендрикс (27 ноября 1942 — 18 сентября 1970) Bruce Fleming/AP

По мнению членов Лондонского астрологического сообщества, на смертность в 27 лет влияют звезды: каждые 28 лет происходит возвращение Сатурна, что, как утверждают астрологи, означает конец юности и начало зрелости. При этом нет никакого статистического увеличения смертности в 27 лет среди населения Великобритании в целом.

Приверженцем астрологии также был Хендрикс, предсказавший свою смерть от несчастного случая в 27 лет. Гитарист умер в номере отеля «Samarkand» в Лондоне, захлебнувшись рвотными массами. За несколько дней до трагедии он сказал одному интервьюеру: «Я не уверен, что доживу до 28 лет». Ранее Хендрикс несколько раз переживал клиническую смерть.

Другие члены «Клуба 27»

close 100% Александр Башлачев (27 мая 1960 — 17 февраля 1988) Музей Александра Башлачева

Помимо основной семерки, к «клубу» часто относят других знаменитостей, скончавшихся в том же возрасте. Из российских артистов в него вошли рок-музыкант и поэт Александр Башлачев, гитарист «Алисы» Игорь Чумычкин, музыкант групп «Химера» и «Последние танки в Париже» Эдуард Старков, гитарист «Гражданской Обороны» Евгений Пьянов, лидер «Манускрипта» Александр Коржов и другие. Причины смертей те же — самоубийства и несчастные случаи вследствие употребления наркотиков.

Также к «Клубу 27» часто причисляют других деятелей культуры — среди них художник Жан-Мишель Баския, актер Антон Ельчин и британский философ Алан Уилсон Уотс.

Объективна ли идея клуба

close 100% Эми Уайнхаус (14 сентября 1983 — 23 июля 2011) Brian Kersey/AP

Миф о «Клубе 27» предполагает, что музыканты с большей вероятностью умирают в возрасте 27 лет. При этом среди 522 музыкантов, входящих в группу риска, в исследовании для BMJ специалисты выявили только три случая смерти в возрасте 27 лет. Аналогичные показатели смертности наблюдались в возрасте 25 и 32 лет. Пика риска в возрасте 27 лет выявлено не было, но риск смерти среди известных музыкантов в возрасте от 20 до 30 лет оказался в два-три раза выше, чем для населения Великобритании в целом.

«Клуб 27» вряд ли является настоящим феноменом, — говорится в выводах исследования. — Слава может увеличить риск смерти среди музыкантов, но этот риск не ограничивается возрастом 27 лет».

Специалисты отмечают, что больше всего смертей среди молодых музыкантов происходило до 80-х годов. Дальше в смертности этой возрастной группы наступил спад: с 1985 по 1992 год подобных смертей не было, несмотря на большую подверженность риску.

«Эта разница может быть связана с улучшением методов лечения передозировки наркотиков или изменением музыкальной сцены с хард-рока 70-х на поп-музыку 80-х», — предполагают статистики.

По подсчетам профессора психологии и музыки из Сиднейского университета Дианны Кенни, в 27 лет умерли 144 музыканта из 11 тыс. (1,3%). В 26 лет скончались 128 (1,2%), в 28 лет — 153 (1,4%). Больше всего музыкантов умерли в 56 лет — 239 человек, включая основателя Ramones Джонни Раймона.

«Клуб 27» в массовой культуре

close 100% Джим Моррисон (8 декабря 1943 — 3 июля 1971) Wikimedia Commons

Зачастую «Клуб 27» часто романтизируют в медиа, однако было бы ошибочно полагать, что это может провоцировать самоубийства (исследований на эту тему нет). Список и его участники упоминаются в песнях «27» Fall Out Boy, «27 Forever» Эрика Бердона, «27 Club» Letlive, «Long Live Rock & Roll» Дотри, «Dark Side» Blind Channel и многих других. Каждый трек студийного альбома Magenta 2013 года «The Twenty Seven Club» посвящен отдельным членам клуба. Рэпер Ватски упоминает клуб в своей песне 2014 года «All You Can Do»: «Я пытался вступить в Клуб 27, но меня выгнали». Далее в треке упоминаются Уайнхаус, Джоплин, Хендрикс, Кобейн, Моррисон и Джонс.

В 2008 году Эрика Дантон сняла фильм «Клуб 27», в котором 27-летний рок-музыкант Том решает присоединиться к печально известному списку. В видеоигре Hitman 2016 года одна из внутриигровых миссий «Club 27» включает в себя убийство инди-музыканта, который празднует свое 27-летие.

«Клуб 27» упоминается также в одноименных комиксах карикатуриста Люка МакГарри для журнала MAD. По сюжету главная семерка списка спускается с небес рок-н-ролла, чтобы спасти планету.