Детектив на эти выходные: «Карен Пири» — о деле 1996 года, которое раскрывают из-за подкаста

Октябрь из-за близости Хэллоуина считается месяцем хорроров, но осеннюю тягу к уютным британским (и не только) детективам никто не отменял. В связи с этим кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков советует свежий шотландский сериал «Карен Пири» — о полицейской, ведущей нераскрытое дело 25-летней давности, которое снова оказалось на слуху из-за тру-крайм-подкаста. В первом сезоне шоу всего три часовых эпизода (как в «Шерлоке»), так что его без труда получится посмотреть за выходные.

Карен Пири (Лорен Лайл из «Чужестранки») нет и 30, она служит в шотландской полиции, занимается мелкими бытовыми преступлениями, а по вечерам пьет вино и флиртует с напарником. Внезапно ее назначают руководительницей расследования убийства 25-летней давности — в свое время дело так и не раскрыли, оно осело в архивах, а теперь снова оказалось на слуху из-за популярного тру-крайм-подкаста, где следственные органы обвиняют в бездействии. Пири ставят у руля в том числе из пиар-соображений. В 1996 году жертвой стала молодая барменша, и ведущая подкаста Бел Ричмонд (Раки Такрар из «Полового воспитания») предполагает, что расследование велось без особого энтузиазма, поскольку девушкам якобы негоже где-то шляться по ночам в одиночестве. Руководство надеется смягчить скандал, поручив дело женщине. Впрочем, Пири, несмотря на отсутствие опыта, начинает делать успехи, а вскоре и правда натыкается на многочисленные странности в поведении предшественников из правоохранительных органов.

close 100% Кадр из сериала «Карен Пири» (2022) Independent Television (ITV)

Сериал «Карен Пири» снят по первому роману цикла шотландской детективщицы Вэл Макдермид — до того популярной, что в 2022 году наследники Агаты Кристи пригрозили ей судом за использование термина «Queen of Crime» («Королева криминального жанра»). Макдермид главным образом известна серией книг о клиническом психологе Тони Хилле, который помогает полицейским искать серийных убийц, проникая в их мысли (про него в нулевые был свой сериал «Тугая струна»). Книжки, посвященные Хиллу, написаны в жанре тартан-нуара (тартаном называют традиционный клетчатый орнамент), который сочетает шотландскую литературную традицию с американскими «круто сваренными» детективами послевоенного времени (из самого хитового — цикл Иэна Рэнкина об инспекторе эдинбургской полиции Джоне Ребусе).

close 100% Кадр из сериала «Карен Пири» (2022) Independent Television (ITV)

Шесть романов о Карен Пири, как и свежее шоу, куда менее мрачные, чем угрюмые тартан-нуары с их антигероями, — это, в общем, ровно то, что приходит на ум при виде словосочетания «британский детектив», с небольшой разве что поправкой на шотландский акцент. В меру увлекательная загадка (девушку нашли на кладбище задушенной и со вспоротым животом), в меру проникновенная драма (Пири ужасно бесит, что повышение случилось на почве мнимой прогрессивности, а мечтал о нем ее напарник), в меру хлесткий юморок (обязательный и обаятельный обмен колкостями с помощником).

Словом, ничего сверхъестественного от «Карен Пири» ждать не приходится, однако со своими скромными задачами шоу вполне справляется, а пару раз даже умудряется удивить — особенно если не отвлекаться на особую удачливость героини, которая по ходу дела разыгрывает пару-тройку сочинений на роялях в кустах. Вроде бы большего для осеннего уикенда и не требуется — тем более что хронометраж совсем уж щадящий (три эпизода по часу с небольшим), а выходить на улицу совершенно не тянет.