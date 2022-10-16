В Кургане ушла из дома и погибла артистка Ирина Голубниченко

Пропавшая три недели назад 85-летняя актриса Курганского драмтеатра Ирина Голубниченко найдена мертвой. Ее тело обнаружили полицейские. Обстоятельства смерти артистки не раскрываются. Она играла в театре более 30 лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пропавшую в Кургане актрису Ирину Голубниченко нашли мертвой после нескольких недель поисков. Ей было 85 лет. О ее гибели сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким», — следует из ориентировки.

Актриса Курганского театра драмы ушла из дома вечером 23 сентября и не вернулась. Ее поиски начались спустя три дня после исчезновения. В итоге тело Голубниченко обнаружили сотрудники полиции, передает местный портал «Область 45».

«Да, во время поисков обнаружили тело Ирины Голубниченко. Это сделали полицейские. Обстоятельства смерти не разглашаем», — прокомментировал региональный представитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Константин Бажин.

Информацию подтвердили и в самом театре, в котором артистка играла более 30 лет — с мая 1989 года. Она окончила Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого.

Среди ее ролей – Аркадина в постановке «Чайка», Ада Ульская в спектакле «Вдовий пароход», Устинья Наумовна в комедии «Банкрот», Джокер в мюзикле «Свадьба Кречинского», Таня в ее бенефисном спектакле «Пока она умирала».

А любимым спектаклем актрисы был «Стеклянный зверинец», где она исполнила роль Аманды, рассказали в театре.

«С большим мастерством она исполняла любую роль независимо от ее величины», — отмечают коллеги Голубниченко.

«Наши роли предостерегают нас от чего-то, заставляют задуматься над многими ситуациями», — говорила сама актриса в одном из интервью.

Последней ролью артистки стала героиня Мирониха в спектакле «Последний срок», сообщили в Курганском театре драмы.