Драматический дебют Лапенко, триллер со звездой «Паразитов», победитель Канн: 10 кинопремьер ноября

Первая драматическая роль Антона Лапенко, драма «морального беспокойства» Петра Тодоровского, режиссерский дебют Светланы Устиновой и сатирический сай-фай с «Санденса». Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о главных кинопремьерах ноября, которые стоит увидеть на большом экране.

«Чрезвычайная ситуация» («Bisangseoneon»), Хан Джэ-рим — с 3 ноября

Герметичный триллер про авиалайнер, на борту которого обнаруживается таинственный вирус. Со смертью первого пассажира полет превращается в тотальный хаос: пилотам отказывают в посадке все аэропорты, горючее на исходе, а пассажиров быстрее таинственного вируса поражает бесконтрольная паника и отчаянное желание пойти на все, лишь бы остаться в живых.

Центральные роли в картине исполнили настоящие небожители южнокорейского кино: Сон Кан-хо из «Паразитов» и Ли Бен-хо из «Игры в кальмара».

«F20», Арсений Герасимов — с 3 ноября

Суровый, как питерские окраины, криминальный триллер Арсения Герасимова, для которого эта картина — дебют. В центре сюжета два друга-спортсмена Олег и Леха, оказавшиеся где-то на обочине жизни. Очередная тренировка в зале оборачивается для Олега неожиданной трагедией, разделившей его и без того беспросветную жизнь на «до» и «после».

Несмотря на мрачность заявленной аннотации, «F20» — бодрый и дерзкий рассказ с узнаваемыми героями нынешнего дня: такими же растерянными, уставшими и лишенными четкого представления о будущем.

close 100% Кадр из фильма «F20» (2022) Cinemaus Studio

«Здоровый человек», Петр Тодоровский — с 10 ноября

Драма морального беспокойства, как называет картину сам Петр Тодоровский, главный герой которой — спортивный журналист Егор. В попытке обрести новую жизнь он теряет старую. Егор становится волонтером в онкологическом центре, участвует в поисках пропавших людей вместе с LizaAlert, но в то же время разрывает связи с семьей и коллегами. Теперь вместо главного вопроса христианской этики «если я только за себя, то кто я?», Егор все чаще спрашивает: «стоит ли этого того?». Главные роли в картине сыграли Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум и Евгений Ткачук.

close 100% Кадр из фильма «Здоровый человек» (2022) Каропрокат

«Заговор в Каире», («Walad Min Al Janna»), Тарик Салех — с 10 ноября

Лучший сценарий юбилейного 75-го Каннского кинофестиваля и претендент на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». После внезапной смерти главы современного мусульманского мира политические элиты начинают свою борьбу. Их цель — добиться избрания собственного кандидата и получить контроль над религиозными институтами страны. А их методы кровавы и беспощадны: шпионаж, шантаж, убийство. Центральным звеном в этой опасной игре на выживание становится сын рыбака Адам, который должен или переиграть систему, или стать ее очередной жертвой.

Режиссер фильма Тарик Салех хорошо знаком с жанром политического триллера: на его счету работа над «Рэем Донованом», «Наемником» и «Миром дикого Запада».

«Сверхъестественное. Знаки» («Something in the Dirt»), Джастин Бенсон, Аарон Мурхед — с 10 ноября

Санденсовский сатирический хоррор-хит, который обратил на себя внимание еще в начале 2022 года. Случайные соседи Джон и Ливай (их сыграли режиссеры фильма Аарон Мурхед и Джастин Бенсон) становятся свидетелями сверхъестественных событий в Лос-Анджелесе и решают выяснить природу их появления. Приятели намерены заработать на паранормальном, сняв документальный фильм о загадочном явлении в комнате. Но по мере того, как они исследуют необъяснимые знаки и проникают на все более опасные территории, их жизням начинает угрожать реальная опасность.

Дуэт Мурхеда и Бенсона — один из самых ярких в современном американском инди-кино. Тем более, что постановщики последовательно и довольно успешно исследуют жанр сай-фай: «Грань времени», «Паранормальное» и даже отдельные эпизоды марвеловского «Лунного рыцаря» — их рук дело.

В российском прокате новой работе режиссеров в очередной раз не повезло с локальной адаптацией: подобно тому, как «Синхронный» трансформировался в «Грань времени», а «Бесконечный» — в «Паранормальное», более тонкое «Что-то в грязи» превратилось в избитое «Сверхъестественное. Знаки». Но если закрыть глаза на странную трактовку прокатчиков, это действительно один из самых самобытных фильмов этого года.

«Дела человеческие» («Les choses humaines»), Иван Атталь — с 10 ноября

Семейство Фарель знают во всей Франции: Жан — известный ученый, а его жена Клэр — писательница и фем-активистка. У них есть взрослый сын Александр — студент престижного американского ВУЗа. Приехав в гости к родителям, Александр знакомится с Милой — дочерью нового партнера его мамы. Молодые люди легко находят общий язык и вместе отправляются на вечеринку. Следующим утром Мила обвиняет Александра в изнасиловании. Так запускается сложный и болезненный процесс пережевывания всех деталей произошедшего не только органами правосудия, но и СМИ, желающими любой ценой узнать, кто из участников трагедии говорит правду, а кто лжет.

«Дела человеческие» — тоже своего рода кино морального беспокойства, пытающееся ответить на вызовы сегодняшнего дня и переосмыслить классический сюжет «Расемона» Куросавы в эпоху MeToo и Вайнштейн-гейта.

«По-мужски», Максим Кулагин — с 10 ноября

Лауреат кинофестиваля «Гоголь fest 2022» и первая большая драматическая роль Антона Лапенко. Главный герой фильма 35-летний Глеб — образец успешного мужчины, чья жизнь — полная чаша. У него красавица жена, собственный бизнес и новый загородный дом мечты. Но эту идиллию рушит внезапная стычка с хулиганом-соседом, оскорбившим жену Глеба. После того как герой не сумел найти в себе смелость разобраться с обидчиком любимой женщины по-мужски, привычный мир Глеба заканчивается и начинается череда тяжелых и болезненных событий, травмирующих всех участников этой истории.

«Земун», Эдуард Жолнин — с 10 ноября

Философская драма Эдуарда Холнина еще до выхода в прокат удостоилась важного профессионального признания: на фестивале «Окно в Европу» картина получила награду киноведов и кинокритиков, а на Забайкальском международном киносмотре была удостоена приза зрительских симпатий.

После загадочной гибели отца Егор (Евгений Ткачук) возвращается в родную деревню, чтобы уговорить младшего брата продать совместное наследство местному предпринимателю. Но чем больше Егор погружается в происходящее, тем яснее понимает, что ему, брату и наследию семьи угрожает большая опасность, защищаться от которой придется с оружием в руках. Также Егору все чаще видится Земун — мистическая корова, похищающая души пастухов после их смерти.

«Сестры», Иван Петухов — с 24 ноября

Картина Ивана Петухова старается жанрово осмыслить проблему домашнего абьюза и выходит в прокат накануне международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Главная героиня Анна (Ирина Старшенбаум) — молодая мать, безуспешно пытающаяся спасти себя и ребенка от нарастающей агрессии мужа (Никита Ефремов). Оказавшись в отчаянном положении, она узнает, что есть темные мистические силы, способные прийти на помощь. Особым обрядом крови и огня Аня призывает потустороннее сестринство, но теперь должна решить, готова ли она пройти этот путь до конца.

В нынешних реалиях, когда жертвам домашнего насилия невозможно найти поддержку и защиту в легальной плоскости, кажется убедительным сюжет, в котором отчаявшаяся героиня вынуждена спасать себя с помощью потусторонних сил.

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«Время года зима», Светлана Устинова — с 24 ноября

Пронзительная драма «Время года зима» — режиссерский дебют актрисы Светланы Устиновой с Юлией Снигирь и Евгенией Добровольской в главных ролях.

Отношения Кати и мамы и так нельзя назвать простыми, а тут еще в разгар рабочего дня Катя узнает, что ее мама так и не улетела с подругой на курорт, исчезнув из аэропорта в неизвестном направлении. Узнав от врача настоящую причину странного поведения мамы, Катя не только воссоединяется с ней, но и открывает много нового о маме и о себе самой.