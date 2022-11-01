«Мост через озеро»: Дженнифер Лоуренс возвращается с войны и пытается научиться жить заново

4 ноября на Apple TV+ выходит терапевтическая инди-драма «Мост через озеро», в которой главные роли исполнили Дженнифер Лоуренс и Брайан Тайри Генри («Атланта», «Быстрее пули»). Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, почему эта камерная история едва ли станет громким хитом, но может принести Лоуренс очередную номинацию на «Оскар».

Инженерка Линси (Дженнифер Лоуренс) во время военной службы в Афганистане попадает под массированный обстрел и едва не лишается жизни. После возвращения с того света она отправляется на реабилитацию в Америку. Собрав себя заново физически, но не психологически (у Линси тяжелейшая форма ПТРС), она временно возвращается в родной Новый Орлеан, где при живых маме и брате ее, по сути, никто не ждет.

Привезшая с собой из Афганистана осколки войны Линси пытается как-то адаптироваться к мирной жизни: устраивается чистильщицей бассейнов, возвращается в материнский дом и знакомится с автомехаником-добряком Джеймсом (прекрасный в этой драматической роли комик Брайан Тайри Генри). У Джеймса — доброе сердце, но болезненное прошлое: из-за собственной глупости он попал в страшную автокатастрофу, унесшую жизнь его племянника, лишившую его самого ноги и невесты, а также рассорившую с последним близким человеком — сестрой. Теперь эти два одиночества — Линси и Джейкоб — ищут утешения друг в друге, пытаясь заглушить непрекращающуюся битву внутри себя.

close 100% Кадр из фильма «Мост через озеро» (2022) A24

Работа над картиной началась еще в 2019 году, но несколько раз прекращалась: сперва из-за скандала, связанного с опальным голливудским продюсером Скоттом Рудином, покинувшим в итоге проект, потом — из-за COVID-19. В итоге съемки были завершены уже в 2021 году, а мировая премьера ленты состоялась на кинофестивале в Торонто осенью 2022-го.

Картина режиссерки Лилы Нойгебауер («Уборщица. История матери-одиночки») — мозаика из хрупких человеческих судеб. Это неспешная и тихая в своих заявлениях история, в которой нет жанровых открытий, но находится место прекрасной актерской игре и скромному, но такому живому сюжету. Линси — буквально искалеченная войной героиня, которой настолько сложно найти себя в мирной жизни, что она всеми силами пытается вновь вернуться на поле боя. Джеймс — добрый здоровяк, который может и выжил в автокатастрофе, но лишился не только ноги, а также и частицы сердца.

Их с Линси знакомство меняет обоих, но вовсе не в том смысле, который может ожидать зритель. Подобно другому пронзительному инди-хиту Apple TV+ «В ритме ча-ча-ча» — у этой истории оказывается ненадежный рассказчик, и ожидаемая любовная линия между героями не случается. Это не история про поиск спасителя, который украдет и убережет тебя от всех жизненных невзгод, но история про поиск способа примирения с самим собой, вопреки всем страхам и зияющим ранам.

Кажется, что подобные сюжеты с героями-одиночками, находящими спасительное пристанище в орбите друг друга, появляются раз в десятилетие (хотя, конечно же, чаще, но редкие примеры из них становятся по-настоящему знаковыми событиями). В начале нулевых вышла перемалывающая все на своем пути драма Марка Форстера «Бал монстров», принесшая Холли Берри заслуженный «Оскар». А в начале десятых на экранах появилась французско-бельгийская драма «Ржавчина и кость» с Марион Котийяр и Маттиасом Шонартсом, в которой искалеченные герои также пытались отрефлексировать свое горе, выбросившее их на обочину жизни.

Картина Нойгебауер действует в обход канона и намеренно старается избежать излишней сентиментальности. Даже в пронзительной сцене в тюрьме, где Линси наведывает своего глухонемого брата Джастина (сыгравший его актер Рассел Харвард — тоже неслышащий от природы) нет места авторским манипуляциям: герои общаются друг с другом жестами через стекло, но в этом столько звенящей искренности, что сердце натягивается, как стрела.

Образ воды в «Мосте через озеро» (в оригинале картина называется «Дамба») — дополнительный герой истории. Линси обожает воду и намеренно устраивается работать чистильщицей бассейнов, хотя не сразу сама вновь решается окунуться в воду. Новый Орлеан плавится в летнем зное, а жители изнывают от духоты, пытаясь утолить свою жажду в несносную жару. Одна из важнейших сцен фильма уже к финалу второго акта тоже происходит в воде: Линси и Джеймс не столько плавают в бассейне, сколько проходят своеобразный обряд инициации — окунаясь под воду, смывают с себя тягость внутренней вины.

close 100% Кадр из фильма «Мост через озеро» (2022) A24

Пока не ясно, как сам стриминг будет позиционировать эту картину в предстоящем предоскаровском сезоне. Например, прошлогодний лауреат премии — драма «CODA: ребенок глухих родителей» — принесла Apple TV+ заветную статуэтку, уровняв наконец платформу с крупными голливудскими мейджорами. Возможно, стриминг захочет сделать ставку на Дженнифер Лоуренс, вернувшуюся этой ролью в кино после небольшого декретного перерыва в карьере, — и тогда стоит ожидать получение ею очередной номинации.

Но даже если эта тихая инди-драма окажется вне шумной оскаровской кампании, ей все равно хочется пожелать большой и взаимной зрительской любви. Именно истории, подобные «Мосту через озеро», носят важный в нынешние времена терапевтический эффект, проводя зрителю прямой массаж сердца.

Вот герои обнажают свою уязвимость, вот ищут способ снова кому-то поверить, вот находят свой спасательный берег. Получается, что даже если этот заветный горизонт все еще очень далеко, он все же точно есть, и до него непременно можно добраться.