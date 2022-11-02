Падение с обрыва, коктейль из тараканов и большие риски: как на Алтае снимают «Фактор страха»

В Республике Алтай стартовали съемки экстремального шоу «Фактор страха» для телеканала СТС. В рамках проекта 32 звездных дуэта выполнят испытания, связанные с их главными страхами — водой, огнем, высотой и насекомыми. Корреспондент «Газеты.Ru» побывал на съемках одного из эпизодов, где поговорил с организаторами, участниками и ведущим шоу Алексеем Чадовым.

Правила и участники

Впервые в российской версии проекта «Фактор страха» участников разбили на 32 пары. В каждом из восьми выпусков четыре разных дуэта поборются за крупный денежный приз, который пойдет на благотворительность. Об этом рассказал заместитель генерального директора «СТС Медиа» по производству Максим Рыбаков:

«Масштабным квестам и шоу на тестирование себя всегда найдется место в прайме СТС. В этом смысле «Фактор страха» логично подхватывает эстафету у «Форта Боярд» и «Полного блэкаута» ― таких же популярных мировых форматов, прошедших проверку временем. При этом наш «Фактор страха» будет отличаться от всего того, что видел российский зритель, ведь парный формат гораздо более драматичный».

close 100% Пресс-служба СТС

По словам генерального продюсера компании-производителя шоу «ВайТ Медиа» Юлии Сумачевой, в связи с парным форматом работа над механикой проекта заняла вдвое больше времени:

«Все испытания двойные, оба участника одинаково задействованы в них, и им нельзя подвести друг друга. Они находятся в непривычных для себя обстоятельствах и должны быть настоящей командой, чтобы справиться с достаточно серьезными и экстремальными испытаниями. При этом в каждой паре есть своя драматургия. Уверена, что зрителю будет интересно смотреть, как они распределят роли между собой и как справятся со своими фобиями вместе».

Среди участников, которых объединяет дружба, родственные связи или общие проекты, — юмористы Дмитрий Красилов (Пухляш) и Елена Борщева, блогерши Мария Погребняк и Милана Тюльпанова, комедийные артисты Иван Пышненко и Дмитрий Кожома, тиктокеры Анна Ищук и Дмитрий Ларионов (DIMASBLOG). Они заранее сообщили о своих страхах в анкете, с помощью которой организаторы подбирали состязания.

close 100% Пресс-служба СТС

«Говорят, что самое страшное — человек и дикий зверь, — отметила Борщева. — На самом деле, я жуткая трусиха и боюсь всего. Поэтому я здесь. Страх пить кровь — это точно у меня есть. Возможно, тут я его поборю».

За два месяца до участия в экстремальном шоу супруги Аня Ищук и Дима Ларионов стали родителями. По словам девушки, она уже почти восстановилась после родов, а ребенок впервые надолго остался с бабушкой и дедушкой.

«Тут надо страхи преодолевать, а рожать — все рожают, — сказала Ищук. — Почему-то именно сегодня у меня болит живот, обожаю свой организм. Да, это стресс для организма, но восстановление почти прошло».

Боевой и позитивный настрой показали Мария Погребняк и Милана Тюльпанова. Девушки объяснили, что не боятся испытаний, поскольку их суть заранее неизвестна, — а дальше пообещали «разбираться по ситуации».

Как объяснила Сумачева, большое количество блогеров среди участников «Фактора страха» обусловлено схожестью их молодежной аудитории со зрителями СТС: «Мы счастливы, что можем привлечь на телевидение новые лица и дать каналу новых зрителей в лице их поклонников. Уверена, что подписчики обязательно поддержат наших героев в эфире».

Место

Площадкой для проведения съемок Алтай был выбран не случайно. По словам Сумачевой, продюсерская команда рассматривала разные локации и регионы, но остановилась на Алтае в связи с разнообразием его ландшафта и потрясающими пейзажами.

«Алтай — одно из самых живописных мест нашей страны, которое пользуется невероятной популярностью круглый год, — сказала Сумачева. — Здесь представлены абсолютно разные ландшафты, опасные рельефы и одновременно невероятные по красоте места. Это абсолютно кинематографические пейзажи: леса, горы, степи, бурные реки, озера».

Как отметила продюсер, до «Фактора страха» съемки таких крупных проектов на Алтае никогда не проводились: «Поэтому мы в этом отношении первопроходцы. Но быть первым всегда непросто, и мы столкнулись с множеством сложностей при подготовке проекта. Однако поддержка главы Республики Алтай Олега Леонидовича Хорохордина и слаженность действий его команды стали для нас решающим доводом в пользу этого региона».

Испытания

Съемочная группа уже завершила работу над эпизодами с такими испытаниями, как «Пикник», «Мышеловка», «Прозрачное дно», «Мишень», «Гадкий баскетбол» и «Слепое доверие». Некоторые состязания позаимствованы из предыдущих сезонов шоу, которое выходит на российском телевидении уже почти 20 лет.

Все соревнования были подготовлены постановщиками Евгением Денисовым, Александром Стеценко и их компанией «Русские каскадеры». Ранее они участвовали в разработке экшн-сцен для таких проектов, как «Майор Гром: Чумной доктор», «Мира», «Петр I: Последний царь и первый император», «Однажды в пустыне» и других. По словам Денисова, в «Факторе страха» все трюки сложные и опасные, но они подготовлены профессионалами — поэтому при условии соблюдения правил безопасности ничего страшного не произойдет.

«Основное требование: категорически запрещено прикасаться к элементам страховки — карабинам, веревкам, жилетам и так далее. От этого зависит жизнь участника», — подчеркнул специалист.

В рамках состязания «Мишень» одного из участников пары поднимают на высоту, прицепляют к тросу и спускают на специальном зиплайне с большой скоростью. Его задача — попасть в мишень на земле шариком с краской, в то время как второй член дуэта стоит внизу и кричит, когда бросать снаряд. В финале «активный» участник пролетает в узкий дверной проход старой лесопилки.

close 100% Пресс-служба СТС

«В этом конкурсе главное правило — после броска в мишень руки нужно прижать к себе, потому что проем очень узкий, — объяснил Денисов. — То есть, если человек расслабится, то он или она гарантированно получит сильные травмы обеих рук. Там железные ворота, поэтому трюк очень опасен».

Правила «Гадкого баскетбола» просты — один из участников пары должен забросить мяч в баскетбольную корзину за определенное время. В случае непопадания его коллега выпивает коктейль из смешанных в блендере мадагаскарских тараканов, опарышей, зофобасов и кузнечиков.

close 100% Пресс-служба СТС

Одно из самых экстремальных состязаний — «Слепое доверие». Оно проводится на квадратной железной конструкции, подвешенной над обрывом на высоте 47 метров. Конструкцию разделяет стена, по обе стороны которой стоят участники. Они не видят друг друга и поддерживают контакт с помощью веревки. Пока один участник крепко держит веревку для страховки, второму по узкой металлической балке нужно добраться до четырех флажков и сорвать их. Флажки подвешены на разном удалении от платформы — чтобы до них дотянуться, нужно натягивать веревку и наклоняться над пропастью. Чтобы сократить время и вырваться вперед, второй участник пары может сорвать один или несколько флажков, спрыгнув с железной конструкции. Когда испытание пройдено, участников ждет свободное падение на страховке.

Ведущий

На протяжении всего шоу участников направляет популярный актер и режиссер Алексей Чадов. По мнению Рыбакова, артист идеально подходит на роль ведущего «Фактора страха», потому что часто самостоятельно выполняет каскадерские трюки и имеет опыт участия в экстремальных проектах. Сам Чадов отметил, что принял предложение продюсеров без долгих раздумий.

close 100% Пресс-служба СТС

«В детстве, до того, как я пошел в театральную студию, мечтал стать каскадером, — поделился артист. — Моя мечта в кино сбылась — я делаю трюки сам.

А это шоу тесно связано с трюками. Поэтому это все меня привлекает, я очень люблю экшн, трюковое кино. Здесь работает моя любимая команда постановщиков трюков — Александр Стеценко и его команда. Поэтому участвовать в таком шоу — это одно удовольствие».

По словам Чадова, он попробовал пройти одно из самых страшных испытаний на проекте — свободное падение с обрыва:

«Честно говоря, я свое уже отбоялся. Но я по духу — земляной человек. Земля, вода — это моя стихия, а небо — не совсем мое. Когда меня подвесили на 43 метра, я ждал большей внутренней борьбы со страхом высоты, но его не оказалось. У меня очень много текста — может быть, это меня как-то сосредотачивает».

close 100% Пресс-служба СТС

Алтайский край знаком актеру не понаслышке: он путешествовал по местам, где жили Василий Шукшин и Герман Титов, был в Барнауле с фильмами «Игры мотыльков» и «Война», но поездка в Республику Алтай стала для актера первой — последние 20 лет он мечтал оказаться здесь в горах, поэтому распланировал свои выходные так, чтобы максимально охватить республику и успеть насладиться местной природой.

«Каждый выходной трачу именно на это, — рассказал Чадов. — Я побывал уже на Ороктойском мосту, вчера мы были на голубых озерах — так называемых «глазах» Катуни. В общем, ездим, смотрим, отдыхаем. Я квадроциклист заядлый, поэтому мы ездим на «квадриках», поднимаемся в горы, и перед нами открываются невероятные пейзажи. Рад, что съемки происходят здесь, — я не был на Алтае ни разу, хотя в России был практически везде. Пара точек осталась, где я не был, — Алтай закрываем этой поездкой, остается Камчатка».

Также он озвучил свою давнюю идею — собственного экстремального шоу, связанного с путешествиями.

Шоу «Фактор страха» — скоро на СТС и more.tv.