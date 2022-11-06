«Энола Холмс 2» с Милли Бобби Браун: следствие снова ведет младшая сестра Шерлока

Энола Холмс (Милли Бобби Браун), которая успешно разыскала мать Эудорию (Хелена Бонем Картер) и спасла жизнь юному виконту Тьюксбери (Луи Партридж), решает пойти по стопам старшего брата Шерлока (Генри Кавилл) и открывает собственное детективное агентство. Бизнес, впрочем, не ладится: сильно мешают фамилия знаменитого родственника, пол и возраст. Уже собравшись прикрыть лавочку, Энола вдруг получает первое официальное дело: маленькая Бесси Чапман (Серанна Су-Линг Блисс) просит девушку найти свою пропавшую сестру Сару (Ханна Додд), с которой они вместе работают на спичечной фабрике семейства Лайон. Расследование заводит Энолу как в самые мрачные, так и в самые пышные места Лондона конца XIX столетия.
Кадр из фильма «Энола Холмс 2»Netflix
Не сказать, чтобы Энола Холмс сильно изменилась за лето (точнее, за два года, что прошли с выхода первого фильма). Это по-прежнему в меру задорная, в меру обаятельная и в меру наивная история о сепарации, отстаивании границ и поиске себя, помещенная в уютный викторианский антураж. Но в то же время совсем без изменений не обошлось. Надо сказать, они пошли картине только на пользу.
Предыдущая лента, основанная на первой книге пастишного цикла Нэнси Спрингер (он, к слову, целиком издан на русском), рассуждала о феминизме на примере одной конкретной личной истории. Юная Энола демонстративно отказывалась становиться удобной для патриархального мира леди — вопреки стараниям старшего брата Майкрофта упечь ее в пансион для благородных девиц. Сюжет с поисками матери-суфражистки присутствовал, но со временем уходил на второй план и превращался в контекст, уступая место линии со спасением молодого виконта Тьюксбери, которому предстояло стать видным британским политиком, ответственным за важные реформы.
Кадр из фильма «Энола Холмс 2»Netflix
В «Эноле Холмс 2» режиссер Гарри Брэдбир («Дрянь», «Убивая Еву») и сценарист Джек Торн («Молокососы», «Бесстыдники», «Гарри Поттер и проклятое дитя», «Темные начала») делают принципиальный шаг в сторону. Отказываясь от приверженности оригинальному тексту (из книги «Секрет серой печати» сюда, кажется, перекочевали разве что некоторые имена), картина вступает в отношения с жанром исторического фикшна, подсаживая героев расширенной шерлокианы к реальным людям и помещая их в центр реальных событий. Так в подростковую сказку просачиваются наглядные изображения не только классового неравенства, но и гражданского активизма в действии (те, кто не боится спойлеров, могут почитать про забастовку работниц лондонской спичечной фабрики в 1888 году).
Вместе с тем «Энола Холмс 2» — кино не то чтобы безупречное. Оно не слишком ладно клеится с первой частью (Энола почему-то уже не скрывается и находится на попечении Шерлока, тогда как Майкрофт вообще исчезает из повествования), не вполне понимает, что делать с аркой героя Кавилла (все уроки он, кажется, успел усвоить в предыдущем фильме), а еще в довольно раздражающей манере проворачивает уже знакомый трюк: как и в прошлый раз, две ключевые сюжетные линии в какой-то момент сходятся, но полноценное завершение получает лишь одна — вторая оказывается затравкой следующей серии. Тем не менее сиквел все-таки умудряется подкупить и обаять — как минимум на Дэвида Тьюлиса всегда приятно взглянуть, а актерский состав и без него остается внушительным. К тому же сейчас, наверное, самое время для кинематографа идеалистических лозунгов и прописных истин, его торжественной наивности ужасно хочется поддаться. Да, пускай, в действительности все сложнее, пускай, многое получается осмыслить лишь ретроспективно, но толика правды в том, что иногда хватает одной метафорической спички, чтобы все охватил пожар исторических масштабов, все же есть.