«Энола Холмс 2» с Милли Бобби Браун: следствие снова ведет младшая сестра Шерлока

На Netflix вышел приключенческий детектив «Энола Холмс 2» — продолжение ленты 2020 года о похождениях младшей сестры Шерлока Холмса в исполнении звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. В новой части девушка бросается на поиски пропавшей работницы лондонской спичечной фабрики и попутно раскрывает опасный заговор. Кроме Браун в ленте снялись Генри Кавилл, Хелена Бонем Картер и Дэвид Тьюлис, в режиссерское кресло вернулся Гарри Брэдбир, а сценарий вновь написал Джек Торн. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков считает, что на этот раз авторам удалось превзойти себя.

Энола Холмс (Милли Бобби Браун), которая успешно разыскала мать Эудорию (Хелена Бонем Картер) и спасла жизнь юному виконту Тьюксбери (Луи Партридж), решает пойти по стопам старшего брата Шерлока (Генри Кавилл) и открывает собственное детективное агентство. Бизнес, впрочем, не ладится: сильно мешают фамилия знаменитого родственника, пол и возраст. Уже собравшись прикрыть лавочку, Энола вдруг получает первое официальное дело: маленькая Бесси Чапман (Серанна Су-Линг Блисс) просит девушку найти свою пропавшую сестру Сару (Ханна Додд), с которой они вместе работают на спичечной фабрике семейства Лайон. Расследование заводит Энолу как в самые мрачные, так и в самые пышные места Лондона конца XIX столетия.

close 100% Кадр из фильма «Энола Холмс 2» Netflix

Не сказать, чтобы Энола Холмс сильно изменилась за лето (точнее, за два года, что прошли с выхода первого фильма). Это по-прежнему в меру задорная, в меру обаятельная и в меру наивная история о сепарации, отстаивании границ и поиске себя, помещенная в уютный викторианский антураж. Но в то же время совсем без изменений не обошлось. Надо сказать, они пошли картине только на пользу.

Предыдущая лента, основанная на первой книге пастишного цикла Нэнси Спрингер (он, к слову, целиком издан на русском), рассуждала о феминизме на примере одной конкретной личной истории. Юная Энола демонстративно отказывалась становиться удобной для патриархального мира леди — вопреки стараниям старшего брата Майкрофта упечь ее в пансион для благородных девиц. Сюжет с поисками матери-суфражистки присутствовал, но со временем уходил на второй план и превращался в контекст, уступая место линии со спасением молодого виконта Тьюксбери, которому предстояло стать видным британским политиком, ответственным за важные реформы.

close 100% Кадр из фильма «Энола Холмс 2» Netflix

В «Эноле Холмс 2» режиссер Гарри Брэдбир («Дрянь», «Убивая Еву») и сценарист Джек Торн («Молокососы», «Бесстыдники», «Гарри Поттер и проклятое дитя», «Темные начала») делают принципиальный шаг в сторону. Отказываясь от приверженности оригинальному тексту (из книги «Секрет серой печати» сюда, кажется, перекочевали разве что некоторые имена), картина вступает в отношения с жанром исторического фикшна, подсаживая героев расширенной шерлокианы к реальным людям и помещая их в центр реальных событий. Так в подростковую сказку просачиваются наглядные изображения не только классового неравенства, но и гражданского активизма в действии (те, кто не боится спойлеров, могут почитать про забастовку работниц лондонской спичечной фабрики в 1888 году).

Вместе с тем «Энола Холмс 2» — кино не то чтобы безупречное. Оно не слишком ладно клеится с первой частью (Энола почему-то уже не скрывается и находится на попечении Шерлока, тогда как Майкрофт вообще исчезает из повествования), не вполне понимает, что делать с аркой героя Кавилла (все уроки он, кажется, успел усвоить в предыдущем фильме), а еще в довольно раздражающей манере проворачивает уже знакомый трюк: как и в прошлый раз, две ключевые сюжетные линии в какой-то момент сходятся, но полноценное завершение получает лишь одна — вторая оказывается затравкой следующей серии. Тем не менее сиквел все-таки умудряется подкупить и обаять — как минимум на Дэвида Тьюлиса всегда приятно взглянуть, а актерский состав и без него остается внушительным. К тому же сейчас, наверное, самое время для кинематографа идеалистических лозунгов и прописных истин, его торжественной наивности ужасно хочется поддаться. Да, пускай, в действительности все сложнее, пускай, многое получается осмыслить лишь ретроспективно, но толика правды в том, что иногда хватает одной метафорической спички, чтобы все охватил пожар исторических масштабов, все же есть.