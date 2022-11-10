Звезда сериалов про полицию. Умер актер Андрей Стоянов

Российский актер Андрей Стоянов, получивший широкую известность благодаря фильмам и сериалам о работе правоохранительных органов, найден мертвым в своей московской квартире. По неподтвержденным данным, причиной смерти стала передозировка запрещенными препаратами. Стоянов успел сняться с таких картинах, как «Склифосовский», «Глухарь» и «Триггер», всего на его счету почти 100 ролей. Фигурантом светской хроники стал благодаря недолгому браку с бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» Еленой Берковой.

Тело актера театра и кино Андрея Стоянова было найдено в четверг, сообщает ТАСС. «Актер Андрей Стоянов, 9 мая 1974 года рождения, обнаружен мертвым в Москве. Признаков насильственной смерти нет, причины выясняются», — рассказали агентству в правоохранительных органах. «Терпение народа дошло до точки кипения» Арабская весна в Иордании не привела к смене власти, но страна все равно считается одной... 09 ноября 08:19

По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности. «Умер он в квартире ночью 10 ноября, его тело обнаружили родственники», — добавил собеседник агентства.

Издание Life.ru пишет, что потерявшему сознание Стоянову вызывали «скорую», однако медики не смогли его реанимировать.

Как уточняет Telegram-канал SHOT, смерть артиста, по предварительным данным, наступила в результате передозировки запрещенных препаратов.

О дате и времени прощания станет известно позже.

Актерская карьера

Стоянов родился в Славянске (Донбасс). Учился в театральной студии режиссера Михаила Фейгина в Москве. Причем в актерскую профессию попал совершенно случайно: Фейгин, познакомившись с ним, сам предложил прийти к нему на прослушивание.

Актер работал в Драматическом театре «Арт-Хаус», а также в театре «Четвертая стена». Играл в спектаклях по произведениям Шекспира, Бунина, Чехова и других классиков.

Дебют в кино состоялся в 2008 году, Стоянов исполнил эпизодическую роль в сериале «Откройте, милиция». В дальнейшем фильмы и сериалы о работе полиции займут значительную часть его послужного списка.

Всего на счету актера около ста ролей в фильмах и сериалах. Он снимался в картинах «Дылды», «Критический возраст», «Люби их всех», «Перелетные птицы», «Соседи-3», «Фантом», «Склифосовский», «Криминальная полиция», «Запретная любовь», «40+, или Геометрия любви», втором сезоне «Триггера».

В 2023-м должен был выйти фильм Романа Ярославцева «Последняя клятва Гиппократа» с участием Стоянова. Это картина о бывшем полевом хирурге, отслужившем во многих горячих точках и пытающемся вернуться к мирной жизни. Главный герой устраивается на работу врачом скорой помощи, его старший сын служит в полиции, а младший, наоборот, связался с криминальным миром.

Брак с Берковой и наркотики

С 2017 по 2018 год состоял в браке с актрисой и бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» Еленой Берковой. Для Стоянова этот брак стал первым и в итоге единственным, для Берковой — пятым.

Бывшая жена в интервью различным изданиям неоднократно говорила, что актер долгое время употреблял метадон. Однако в браке с ней наркотики не принимал и регулярно занимался спортом.

close 100% Актеры Елена Беркова и Андрей Стоянов на Черноморском побережье в Сочи, 2018 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Когда мы были вместе, мы вели здоровый образ жизни. Никакого алкоголя. Насколько мне известно, Андрей не употреблял наркотики. Ничего подобного я не замечала, и такое вряд ли могло быть, поскольку мы много времени проводили вместе. Я продолжаю вести здоровый образ жизни, поэтому ничего на эту тему не знаю. И, более того, выступаю по ММА, активно занимаюсь спортом», — рассказала Беркова «Газете.Ru».

По ее словам, со Стояновым она не общалась более четырех лет. «Мы развелись около пяти лет назад и не общались. Какие-то слухи до меня доходили, регулярно в соцсетях мне писали, что он находился в непотребном виде после нашего расставания. Видимо, после расставания он не справился с таким ударом», — отметила Беркова.

У Стоянова есть дочь Виктория. Отцом будущий актер стал в 1992 году, когда ему было 18 лет.