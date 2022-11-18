Сериал «Монастырь» Александра Молочникова: последнее искушение Ивлеевой

19 ноября на «Кинопоиске» начинается сериал Александра Молочникова «Монастырь», в котором девушка, подозрительно похожая на блогершу и телеведущую Настю Ивлееву, скрывается от бандитов в православном монастыре, где ее берет под крыло отец Варсонофий в исполнении Филиппа Янковского. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков причастился к шоу — и рассказывает, стоит ли перекреститься перед просмотром.

Тусовщице Маше (Настя Ивлеева) в жизни не то чтобы сильно везет, но из явных козырей в ее арсенале — дружба с Ангелиной (Мария Абашова), женой миллиардера Николая (Джаник Файзиев). Вместе с ними Маша отдыхает в Эмиратах, где ни в чем себе не отказывает, — в том числе в сексе с Ангелиной и еще парой случайных знакомых. Видео с их оргией сливают в интернет, и в результате девушка впадает в немилость к Николаю, который объявляет на нее охоту. Кое-как добравшись до России, Маша скрывается от преследователей в монастыре. Там за ее перевоспитание берется многомудрый отец Варсонофий (Филипп Янковский).

Забегая вперед: самый (и, возможно, единственный) захватывающий аспект сериала «Монастырь» — его релизная (не путать с религиозной) судьба. В текущем климате перестало быть ясно, что и кому снимать можно, а что и кому нельзя: правила меняются на ходу, негласные договоренности мигом утрачивают актуальность (вроде как «одобренный» пару лет назад сериал Сергея Минаева «Спойлер» о нечестных выборах, судя по всему, канул в лету). За режиссуру и сценарий в «Монастыре» отвечал Александр Молочников, которого теперь, очевидно, нужно относить к числу постановщиков опальных и по возможности не поминать всуе: сразу после выхода его интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) в сентябре сериал убрали из программы фестиваля «Новый сезон», сославшись на технические причины. Премьерный показ «Монастыря» в Москве все-таки состоялся пару дней назад, релиз на «Кинопоиске» запланирован на субботу, но успокаиваться рано. Интрига, предположительно, продержится до 24 декабря, когда должна выйти последняя шестая серия, — до тех пор эту церковную лавочку могут прикрыть в любой момент (вспоминаем горький опыт «Горемык»).

close 100% Кадр из сериала «Монастырь» (2022) «Плюс Студия»

Само же шоу если и оскорбляет какие-нибудь чувства, то едва ли религиозные. По всей видимости, это вполне православная история об инстарощенной вавилонской блуднице, которая поначалу суется в чужой монастырь со своим уставом, но со временем становится на путь истинный — тут, что называется, взятки гладки. Другое дело, что этот целомудренный по своей природе сериал довольно криво выполнен в святом духе «Молодого папы» Паоло Соррентино и «Искушения» Пауля Верхувена, то есть упорно прокладывает свой маршрут через территорию наглой провокационности.

Ввиду того, что эта провокационность ничем существенным не подкреплена, происходящее на экране скорее утомляет, чем наводит на размышления. Там, где требуется вдумчивость, неоднозначность и драматическая глубина, обнаруживается разве что достаточно банальная комедия положений — ей богу, «Монастырь» бы только выиграл от включения закадрового смеха. В художественном смысле здешней фантазии хватает в лучшем случае на наивно-дерзкий параллельный монтаж (постриг в монахи вперемешку с безудержным весельем на берегу Персидского залива и так далее), а сомнительная операторская работа не оставляет места для эффектных визуальных образов.

close 100% Кадр из сериала «Монастырь» (2022) «Плюс Студия»

Ивлеева, очутившись посреди этого благолепия, закономерно изображает как бы ту участницу программы «Орел и решка», которой вечно достаются $100, но порой выпадает возможность потусить с держателями золотых карт. На исходе пятой минуты первой серии ее героиня, уставившись в камеру, лукаво интересуется со знакомой по трэвел-шоу интонацией: «Ну че, поехали?» Вопрос, к сожалению, риторический — ехать вместе с ней вперед по непутевому сюжету действительно приходится.

В целом, наверное, и не стоило ожидать иного: до этого создательница «Монастыря» Александра Ремизова придумала сериал «Триггер» о «психологе-провокаторе» (а в действительности гнусном и некомпетентном шарлатане), так что спускать всех собак на одного Молочникова будет не вполне справедливо. Как бы то ни было, бог им всем судья, а мы просто обозначим занятную ситуацию, в которой вокруг артиста Филиппа Янковского внезапно складывается какая-то одухотворенная киновселенная — в «Монастыре» он изображает как бы доброго священника, а в обозримом будущем, хочется верить, появится в образе уже злого священника в сериале «Приход». И на этой торжественной ноте примем обет молчания.