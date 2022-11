«Флейшман в беде»: идеальное умное драмеди с Джесси Айзенбергом и Лиззи Каплан

17 ноября на Hulu вышел один из главных сериалов осени, который пока, впрочем, находится в тени более громких релизов. «Флейшман в беде» — экранизация одноименного книжного бестселлера Тэффи Бродессер-Акнер, штатной журналистки The New York Times Magazine, дебютировавшей с этим романом в большой прозе. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, почему этот сериал о трудностях взрослой жизни в большом городе станет самым утешающим киночтивом сезона.

40-летний гепатолог Тоби Флейшман (Джесси Айзенберг) ежедневно спасает жизни своих пациентов, но бессилен в сохранении собственного брака с Рейчел (Клэр Дэйнс). Позади у них 15 лет сложной семейной жизни, в настоящем — осколки воспоминаний о том, как им когда-то было хорошо вместе, а также двое подрастающих детей.

Пока бывшие супруги пытаются выстроить свои жизни по новой формуле 2-1=1 и расписать родительские обязанности, происходит странное — Рейчел пропадает. То есть, она и до этого могла в последнюю минуту перестроить свои планы, задержаться в командировке или резко сорваться с места, но даже для нее это внезапное исчезновение — слишком необычно. До того как забить тревогу и все же озадачиться пропажей бывшей, Тоби пытается по максимуму насладиться холостяцкой жизнью: ходит на свидания, часами зависает в приложениях для знакомств и наконец-то восстанавливает отношения со студенческими друзьями, которых не видел годами.

Но одному совладать со всем этим объемом рабочих и родительских задач, а также ожившим источником личной жизни Тоби все сложнее, и он наконец-то задается вопросом: а где же Рейчел, не оказалась ли она в страшной беде?

close 100% Кадр из сериала «Флейшман в беде» (2022) ABC Studios

«Флейшман в беде» — дебютный роман журналистки Тэффи Бродессер-Акнер, с которым она запустила свою сольную литературную карьеру. Книга вышла в 2019 году и мгновенно стала бестселлером по версии больших изданий: The New York Times, Time, Vanity Fair, Vogue, GQ и The Guardian рассыпались в восторгах. Но успех книги Тэффи не случаен: написанная ею история — красочный калейдоскоп ярких, самобытных и глубоко болезненных голосов наших современников, жителей мегаполисов, потерянных в бесконечных улицах города, в собственных мыслях и жизнях, полных горького разочарования.

История семейства (а по названию до финала не ясно, кто же именно из двоих супругов оказался по-настоящему в беде и нуждается в спасении) — узнаваемая исповедь с чисто вудиалленовским нарративом, в котором комичное и трагичное тесно переплетаются друг с другом. В одну минуту на тебя обрушивается саморазоблачающий монолог героя, в котором он искренне признается: любовный трип, в который он пустился после развода — попытка самоутверждения, желание восполнить юношеский азарт, ведь в молодости он и близко не пользовался таким вниманием со стороны женщин.

Следом он размышляет о своем болезненном разводе — процессе полураспада, когда двое после стольких лет совместной жизни вынуждены сепарироваться друг от друга. Развод переворачивает мир Тоби с ног на голову, что в точности отражает не шибко изобретательная, но очень атмосферная заставка сериала с перевернутым миром вокруг.

close 100% Кадр из сериала «Флейшман в беде» (2022) ABC Studios

В книге главным рассказчиком служит Либби — одна из двух близких студенческих друзей Тоби, которую играет Лиззи Каплан. В прошлом она журналистка, а ныне — жена и мать. Происходящие события Либби трактует через собственную оптику, в чем-то сочувствуя другу (и вынуждая тем самым сочувствовать Тоби и нас), а в чем-то завидуя открывшемуся перед ним горизонту событий. Ее дни тянутся скучно и долго — и от этой тотальной предсказуемости невыносимо тошно.

В сериале слышно сразу несколько закадровых голосов — Тоби и Либби, но до обидного нема Рейчел, которой, несомненно, тоже есть что сказать по теме. Кажется, что трюк с ненадежным рассказчиком сработает в следующих эпизодах шоу, когда своим взглядом на ситуацию должна поделиться и героиня Дэйнс.

В книге Либби говорит: если хочешь рассказать историю женщины, делай это через историю мужчины. И именно сквозь подробный образ героя Айзенберга в истории постепенно проступают образы окружающих его женщин: сложных, разных, но убедительных и самобытных.

close 100% Кадр из сериала «Флейшман в беде» (2022) ABC Studios

Кажется, что «Флейшман в беде» — те самые разговоры о важном по версии здорового человека. Это остроумные, где-то циничные и озлобленные, а где-то надрывные и пронзительные монологи о том, через что проходит человек, вынужденный на середине жизни выстраивать ее заново. Снова искать свою идентичность в отрыве от привычного партнера, возрождать близость со старыми друзьями, находить общий язык с детьми, для которых этот опыт — тоже травма, и учиться верить в то, что однажды в районе сердца все же перестанет так остро болеть.

Авторский стиль Тэффи Бродессер-Акнер, выступившей также и шоураннеркой проекта, идеален для подобных историй. Она талантливо балансирует между двумя полярными крайностями жизни, когда все невыносимо серьезно и когда невозможно сдержать смех — пусть и сквозь слезы.

«Флейшман в беде» — захватывающее драмеди, в котором каждая серия как сеанс хорошей терапии. На финальных титрах выдыхаешь, смахиваешь слезы и говоришь себе: все проходит, пройдет и это.