Интервью с блогером Егором Шипом — о шоу «Вызов» и уходе Милохина из «Ледникового периода»

На телеканале ТНТ идет спортивно-интеллектуальное шоу «Вызов», в котором звезды шоу-бизнеса и молодые ученые борются за главный приз — 10 миллионов рублей. Среди участников — певец и блогер Егор Шип, чьей коллегой по команде стала минералог Диана Некрасова. В интервью «Газете.Ru» Шип рассказал о самых сложных испытаниях и взаимоотношениях с Некрасовой, а также поделился мнением об уходе Дани Милохина из шоу «Ледниковый период».

— Как вы решились принять участие в шоу «Вызов»? Ведь это такая ответственность — даже не столько за себя, сколько за коллегу по команде.

— Я рассматривал участие в этом шоу как вызов для самого себя, всех предрассудков и страхов, которые были в моей голове. Нужно испытывать и преодолевать себя, без этого движение вперед невозможно. За напарника не переживал особо — кстати, ровно потому, что, если бы что-то пошло не так, я чувствовал в себе силу взять инициативу в свои руки и вывезти ситуацию.

— Хорошо ли вы учились в школе? Пригодились ли какие-то знания на проекте?

— В школе учился… ну, так я, конечно, учился, но зато персонажем был ярким! Инфа из школы не так уж и пригодилась — скорее приобретенные после школы практические знания были полезны.

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— Вы много лет занимались футболом. Помогло ли на проекте спортивное прошлое?

— Спортивное прошлое — да, сыграло свою роль: годы в футболе не дали мне сдаться от перегрузок сразу. Хотя все равно было тяжеловато.

— Какое испытание показалось вам самым сложным?

— Конечно, то испытание, после которого нам с Гусейном (блогером Гусейном Гасановым — «Газета.Ru») понадобилась помощь врачей. Если честно, после этого я понял, что пора возвращаться в спорт. И сделал это, кстати, как вернулся в Москву. Мне показалось интересным, что во многих испытаниях нужно было не только использовать свою физическую силу, но и хитрость, — как, например, в задании, когда мы должны были вытеснить противников с моста, сидя спинами друг к другу.

— Расскажите о взаимоотношениях с вашей коллегой по команде — минералогом Дианой Некрасовой. Быстро ли вы нашли общий язык, было ли вам о чем поговорить?

— Все было хорошо, мне было очень интересно познакомиться с человеком, чей жизненный путь вообще не похож на мой. Я открыт к новым знакомствам даже с немедийными людьми, мне интересно разговаривать с ними независимо от этого. В каждом человеке есть суперклассные мысли, которыми полезно обмениваться.

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— В титрах шоу вы записаны как певец. Почему вас не позиционируют как блогера?

— Начинал я свой путь действительно как блогер, и многие до сих пор ассоциируют меня с YouTube и TikTok. Но сейчас я хочу фокусироваться именно на музыке. Чувствую, что именно таким образом мне ближе всего самовыражаться и доносить свои мысли до аудитории. Конечно, из социальных сетей и создания контента я не ухожу, но сейчас в приоритете музыка. Я делаю упор на карьеру певца. Очень хочу развиваться в музыке, хожу на вокал, пробую новые стили и улучшаю скиллы в этом направлении.

— Недавно вы выпустили песню «Алиби». Она посвящена кому-то конкретно или абстрактному персонажу?

— Она посвящена собирательному образу девушки, которая ведет такой «тусовочный» образ жизни и особо не ценит отношения. Не то чтобы я описывал конкретного человека, скорее просто создал образ, в который вложил то, что наболело.

— Что вы вкладываете в свои композиции в целом, переживаете ли их сюжет? Есть ли какая-то особенная в этом смысле песня?

— Конечно, так или иначе все мои треки я пропускаю через себя. Какие-то из них посвящены конкретному человеку и нашим взаимоотношениям — как, например, мой летний релиз «Девочка в Rolls-Royce». Но по большей части это собирательные смыслы, которые меня цепляют в разных жизненных ситуациях и реально волнуют. Невозможно писать классные треки, которые не будут относиться к тебе конкретно, это без души будет, а мне важна искренность.

— У вас есть брат и две сестренки. Какие у вас отношения, считают ли они вас кумиром? Хотят ли тоже стать блогерами или имеют какие-то другие увлечения?

— У меня хорошие отношения с ними. Когда есть время, свободное от работы и съемок, стараюсь проводить его с сестренками. Они у меня очень классные, активные. Они сейчас тоже ведут соцсети, но как и в каком направлении будет развиваться их карьера в будущем, будет понятно, когда они повзрослеют. Детские мечты очень яркие, но со временем имеют свойство меняться на 180 градусов в большинстве случаев.

— Когда TikTok в России только начал развиваться, вы вместе с Даней Милохиным были в топе соцсети. Но на глобально массовую аудиторию (песни с матерыми звездами, судейство в крупных проектах, участие в «Ледниковом периоде») вышел Даня. Как вы считаете, почему так произошло?

— У всех медийных людей свой вектор развития, даже если мы начинали похоже, дальше каждый по-разному идет. Даня ушел в телевизор, а я зашел в самый крутой лейбл страны — в Black Star. Все по-разному, потому что я в то время делал упор на другое, не вижу в этом ничего такого. Сейчас я начинаю участвовать в крупных проектах на ТВ, для меня это выход на новый уровень. Всему свое время. Но для меня сейчас очень важна и музыка, поэтому стараюсь совмещать все. Скоро взлетим высоко!

— Когда Даня Милохин сообщил об уходе из «Ледникового периода», вы написали в комментариях: «Бро, ну зачем?» Почему вы не согласны с его позицией?

— Написал так, как чувствовал. Очень жалко было Женю (Медведеву — «Газета.Ru»), которая посреди проекта осталась без партнера. Мне кажется, что, если уж вписываешься в движуху, то надо идти до конца и брать за это ответственность. По крайней мере, эта мысль очень близка мне.

— Хотели бы вы принять участие в «Ледниковом периоде»?

— Уверен, что однажды это сделаю. Недавно мы в Челябинске снимали челлендж на льду с хоккеистами команды «Трактор», и я понял, что свое мастерство катания на коньках еще надо подтянуть, хоть я и был там лучшим!

— С кем из спортсменок хотели бы покататься?

— Я бы покатался с Женей Медведевой, мы хорошо поладили на съемках «Вызова». Поэтому мне было бы интересно посмотреть, как бы мы сошлись на проекте совершенно другого формата.