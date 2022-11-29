Интервью с Евгением Куликом — о девятых «Елках», КВН и отцовстве

Девятый фильм новогодней серии «Елки» выйдет в кино 1 декабря. Звезда фильма «Я худею» Евгений Кулик стал сценаристом комедии и сыграл в ней главную роль. В интервью «Газете.Ru» Кулик заявил, что создатели ленты постарались исправить ошибки предыдущих «Елок», на которые указал блогер BadComedian. Также Кулик рассказал об экспедиции в Ленинградскую область, съемках с медведем и отцовстве.

— Что предстоит пережить вашему персонажу Федору в комедии «Елки 9»?

— Мой персонаж, добрый и наивный ролевик Федор, в Новый год разрывается между своими друзьями и девушкой. Это продолжение его истории из восьмых «Елок». Он чуть возмужал, встречался полгода с девушкой, и сейчас у него дилемма — с кем отмечать праздник.

— Есть ли у вас сходства в характере с добрым и наивным Федором?

— Нет. Разве что он тоже добрый, в этом мы похожи.

— Где и когда проходили съемки?

— Начали снимать этой весной в деревне в Ленинградской области недалеко от Карелии. Примерно в начале марта стартовали съемки первой новеллы с Федором Добронравовым и Мишей Орловым. Сразу после мы продолжили съемки в Москве. Все снимали по весне.

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— Не было ли сложностей на съемках? Снег еще лежал?

— Главная проблема — то, что снег уже таял, и его приходилось бульдозерами с полей собирать. Это была экспедиция вдали от Москвы, что создавало сложности с напряженным графиком актеров. Но это уже проблема исполнительного продюсера.

— Запомнились ли вам какие-то нестандартные случаи из экспедиции?

— Когда снимали в Карелии, мы чуть-чуть не успевали, и основная съемочная группа поехала снимать приезд Федора Добронравова на снегоходе. А мы с Димой Балуевым (сценарист — прим. «Газета.Ru») остались снимать сцену с Мишей Орловым и медведем. Так что, когда вы увидите сцену с медведем, — знайте, что это мы с Димой сняли.

— Страшно было работать с медведем?

— Да. Как только медведь заходит на площадку, все начинают напрягаться. Я сам на плейбэке был, ребята с ним взаимодействовали. Если бы мне предложили его потрогать, я бы подумал, конечно. Хотя мы с Ригиной (супруга Евгения — прим. «Газета.Ru») дома снимали ролик с медведем — заводили его прямо в квартиру. Ригина его кормила, за ручку водила. Понятно, что он дрессированный, но все равно какой-то внутренний страх присутствует.

— Каковы были темпы съемок? Было ли у вас время на общение с коллегами, совместный досуг?

— Мы особо не успевали сблизиться, занятость была постоянной — нужно было выполнять задачи, много снимать в ограниченное время. Но работа шла великолепно, с профессиональными артистами сотрудничать — одно удовольствие.

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— Смотрели ли вы первые фильмы франшизы «Елки»? Нравилась ли вам эта серия?

— Честно скажу, я не был фанатом «Елок». Когда-то 10 лет назад, конечно, я смотрел первые части. Смотрел обзоры BadComedian, смеялся. С большинством замечаний согласен, постарались исправить.

— Представляли ли вы себя в роли сценариста и исполнителя главной роли в «Елках»?

— Нет, я тогда был совсем далеко от кинематографа.

— Вы только что вернулись из Екатеринбурга, где представили фильм землякам. Что вы чувствуете, возвращаясь в родной город?

— Скучаю, конечно, по Екатеринбургу, и ценю каждое возвращение в родные пенаты. Много друзей и родственников пришли посмотреть, что я весь этот год делал.

— Много ли у вас осталось друзей, которые появились до того, как вы стали звездой?

— Конечно, у меня есть друзья, с которыми я общаюсь, как и раньше.

— Как вас встречают в Екатеринбурге? Чаще ли с вами фотографируются в родном городе, чем в других?

— Да, подходят фотографироваться. И в Москве, и везде подходят. Но чаще всего подходят в Нижнем Новгороде, потому что там мы снимали «Я худею», — местные жители очень любят этот фильм. В Екатеринбурге я особо не задерживаюсь — когда прилетаю, уезжаю в деревню на дачу к родителям.

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— Недавно у вас родился второй ребенок — сын Федор. Каково совмещать бурную творческую деятельность с отцовством?

— Тяжело. Но благодаря моей любимой жене мы справляемся неплохо.

— На ваш взгляд, достаточно ли времени вы проводите с малышом?

— Довольно много времени — в основном я работаю дома. На съемочный процесс я недавно только отъехал ненадолго. Почти 24/7 с ребенком.

— Вы пишете сценарии дома?

— Да, Дима Балуев приходит ко мне в гости, у меня тут кабинет. Мы сидим, работаем.

— Что вы чувствуете, глядя на сына?

— Когда смотрю на Федю, еще пока непонятно. Вроде, прикольно. Честно, я долго привыкаю. Где-то полгодика-годик мне надо, чтобы понять, как правильно существовать в новой реальности. С Софией (двухлетняя дочь Евгения — прим. «Газета.Ru») вообще весело, можно тусоваться с ней прям. Очень смешная девчонка.

— Сына назвали Федором — именем вашего героя в «Елках». Это связано или случайно вышло?

— Случайно. Ригина говорит: «Мне нравится имя Федор». Я говорю: «Мне тоже». Она говорит: «Назовем так?» Я говорю: «Давай».

— Интересно ли вам было бы сыграть драматическую роль?

— Просто драматическую роль — нет, мне это не очень интересно. А вот драмеди, трагикомедию — да. Трагикомедия у нас — это сериал «Два», вышел на KION. А просто драму играть скучновато, что ли. Да и в основном я сейчас снимаюсь только в проектах, которые сам пишу. А интересно мне, все-таки, писать комедию.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Мы сейчас вот только доделали «Елки», будет небольшой отдых — месяцок. А так, мы закончили написание еще одного сценария, по которому скоро будем снимать полный метр. Начнем съемки весной, но больше пока не буду ничего рассказывать.

— Следите ли вы сейчас за КВНом? Замечаете ли изменение юмора за 10 лет — с тех пор, как вы играли в команде «Голоса»?

— Нет, не слежу совсем. А в целом, юмор, наверное, стал более откровенным, резким, хлестким. Насчет цензуры не знаю, потому что не смотрю КВН. Я лично себя никогда ни в чем не ограничивал — про что нравится, про то и шучу.

— Что вы думаете о провокациях в юморе?

— Провокациями занимаются только в начале карьеры, когда хотят, чтобы внимание обратили. А когда ты уже состоявшийся артист, таким лучше не заниматься. Провокация — это легко, а добрый, светлый, не провокационный юмор — это сложно. Поэтому юмористам с большим багажом лучше этого не делать.

— Зашла бы сейчас команда КВН «Голоса» с ее подачей юмора? Например, если создать ей аккаунт в TikTok.

— Сложно судить, сейчас мы бы все как-то по-другому делали. А прям именно такой формат, какой был, — не знаю.

— Замечали ли вы, что «Голосам» подражали другие команды?

— Команда «Физтех» была примерно похожа. Сначала мы с ними играли, а потом они в «вышку» (Высшая лига КВН — прим. «Газета.Ru») попали и сделали крен в сторону научности. А нас в «вышку» не взяли. Но я вообще ни о чем не жалею.

— Играя в КВН, мечтали ли вы стать актером?

— Когда я в КВН играл, я дизайнером интерьера работал. Не было мыслей становиться профессиональным артистом. Это произошло случайно. Меня увидели в КВНе, позвали на кастинг сериала «Остров» на ТНТ. Я сходил на кастинг, меня утвердили. Отснялся в «Острове» и начал снимать скетчи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). И пошло-поехало.

— А сейчас вы совсем перестали снимать скетчи?

— Большое кино отнимает вообще все время. Я ложусь и просыпаюсь с мыслями о кино, которое сейчас делаю. Тем более, «Елки» — это огромная ответственность, десятилетняя франшиза с множеством фанатов. Перезагружать ее — это большой груз ответственности перед теми людьми, которые ее любят, ждут. Неохота ударить в грязь лицом, и эта ответственность не дает расслабиться. Все свободное время уделяю доработке фильма.

— Вдохновляет ли вас такой ритм жизни или это тяжело?

— Слишком напряженно — хотелось бы, конечно, чтобы полегче было. Но, что поделаешь, — работаем, как умеем.

— Как планируете отдохнуть после презентации фильма?

— Думаю съездить к родителям на дачу под Екатеринбургом.