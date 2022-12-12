Деймон в главной роли и сходство с «Покахонтас»: 10 невероятных фактов об «Аватаре»

«Аватар» — первый фильм в истории, преодолевший отметку в $2,78 млрд кассовых сборов
Реклама фильма «Аватар» (2009) в одном из кинотеатров Пекина, КитайNg Han Guan/AP
За свою карьеру Джеймс Кэмерон поставил несколько рекордов. Первым финансовым достижением режиссера стал «Титаник», который на протяжении 12 лет оставался самым кассовым фильмом в истории. В 2009 году его сместил «Аватар», заработав в мировом прокате $2,78 млрд. Позднее с помощью повторных прокатов картина сумела дособрать еще несколько миллионов, приблизившись к отметке в $3 млрд.
Тем временем фильму «Аватар: Путь воды» прогнозируют непростую прокатную судьбу в постпандемийном мире: вторая часть франшизы Кэмерона должна собрать не менее $2 млрд, чтобы как минимум окупить затраченные на промокампанию средства.
Мэтт Деймон упустил самый большой актерский гонорар
Мэтт Дэймон и Джейк Салли из фильма «Аватар» (2009)Global Look Press/20th Century Fox
Изначально на главную роль Джейка Салли Кэмерон рассматривал Мэтта Деймона и Джейка Джилленхола. Однако Деймон на тот момент снимался в «Ультиматуме Борна», а Джилленхол готовился к съемкам «Принца Персии».
Недавно в сети завирусился ролик с Деймоном, где тот признался, что лишил себя самого крупного актерского гонорара в истории, отказавшись от съемок в «Аватаре». По его словам, когда Кэмерон приглашал его в проект, то помимо гонорара, пообещал Дэймону 10% от кассовых сборов, что равнялось бы $280 млн.
«Я определенно войду в историю, потому что вы не найдете актера, который потерял бы больше денег, чем я», — отшутился Деймон.
«Аватар» вдохновлен диснеевским мультфильмом
Кадр из мультфильма «Покахонтас» (1995)Disney
Над первым сценарием «Аватара» Кэмерон начал работать еще в середине 90-х. После просмотра диснеевского мультфильма «Покахонтас» о любви индейской девушки и колониста Джона Смита Кэмерон сочинил собственную историю, в которой солдат попадал в новый для себя мир и влюблялся в одну из обитательниц необычной планеты.
Кроме того, инициалы Джейка Салли такие же, как у анимационного Джона Смита, а на роль Нейтири Кэмерон изначально хотел позвать К'Орианку Килчер, которая сыграла Покахонтас в художественном фильме Терренса Малика «Новый Свет».
Сэм Уортингтон жил в машине до того, как получил центральную роль в «Аватаре»
Сэм Уортингтон в кадре из фильма «Аватар» (2009)20th Century Fox
До съемок в «Аватаре» Уортингтон был более-менее известен в родной Австралии, но его голливудская карьера совершенно не складывалась — настолько, что у него почти не было заработка. Бедный актер был вынужден жить в собственной машине. Участие в «Аватаре» изменило личную и профессиональную жизнь Уортингтона на 180 градусов, но о тех временах он до сих пор вспоминает с горечью.
«У меня была неплохая карьера в моей родной стране, но в Америке все было нужно начинать с нуля, а для этого у меня не было достаточно сил и желания. В этом был виноват только я сам, потому что я не боролся за лучшую жизнь, а просто плыл по течению», — рассказывал актер.
«Аватар» не был бы снят без технического прогресса «Властелина колец»
Голлум в кадре из фильма «Властелин колец: Две крепости» (2002)New Line Cinema
Джеймс Кэмерон закончил работу над сценарием «Аватара» еще до старта съемок «Титаника», но приступить к реализации своей идеи в конце 90-х не мог из-за нехватки технических возможностей в то время.
Впервые режиссер понял, что у него появился шанс снять «Аватар» так, как он мечтал только после того, как увидел Голлума во «Властелине колец» Питера Джексона. Персонаж из экранизации Толкина не был нарисован с помощью компьютерной графики. Его сыграл британский актер Энди Серкис, а оцифровка героя была выполнена с помощью технологии захвата движения — метода, при котором специальные датчики на теле артистов считывают их движения и мимику, делая тем самым их экранных персонажей максимально реалистичными.
Влияние индуизма на цвет кожи обитателей Пандоры
Кадр из фильма «Аватар» (2009)20th Century Fox
Отвечая на вопрос, почему на'ви синего цвета, Кэмерон рассказал, что однажды его маме приснился сон о высокой женщине синего цвета. Этот образ понравился режиссеру, и он доработал его с помощью внешнего вида индуистских богов. Вишну, Рама и Кришна традиционно изображаются с кожей синего цвета. Более того, сам термин «аватар» основан на санскритском слове, означающем «проявление божественности в телесной форме».
Звуки инопланетных существ заимствованы у динозавров из «Парка Юрского периода»
Тиранозавр из фильма «Парк Юрского периода» леоноптерикс из фильма «Аватар» (2009)Universal Pictures/20th Century Fox
Если вам кажется знакомым рычание фантастических существ с планеты Пандора, то это потому, что все эти хищные звуки мы уже слышали в «Парке Юрского периода» Стивена Спилберга. Например, летающий леоноптерикс использует рев тираннозавра.
Такое творческое заимствование неслучайно: художники по звуку и шумовым эффектам Яна Вэнс и Денни Торп до работы над «Аватаром» также принимали участие в создании «Парка Юрского периода».
После выхода фильма Джеймса Кэмерона обвинили в плагиате
Джеймс КэмеронGlobal Look Press
В 2011 году американский художник Джеральд Моравски обвинил Джеймса Кэмерона и принадлежащую ему компанию Lightstorm Entertainment в плагиате. Моравски заявил, что познакомился с Кэмероном в 1991 году и тогда же рассказал постановщику о своем авторском замысле под названием «Стражи Эдема». Художник питчил историю о гигантской корпорации, которая занялась добычей горной руды в тропических лесах, тем самым подвергнув гибели местное племя аборигенов. Увидев между своей историей и сюжетом «Аватара» много общего, Моравски потребовал $700 млн компенсации.
В 2015 году судебное разбирательство подошло к концу, и судья Маргарет Морроу вынесла решение в пользу Кэмерона. По мнению Морроу, Кэмерон сумел доказать оригинальность своего замысла, в то время как доказательств о каком-то финансовом ущербе в отношении Моравски представлено не было и дело было закрыто.
Из-за «Аватара» Китай переименовал один из объектов парка Чжанцзяцзе
Национальный пар Чжанцзяцзе в КитаеGlobal Look Press
Команда графических дизайнеров «Аватара» создала образ летающих скал Пандоры, вдохновившись внешним видом пиков-столбов, расположенных в национальном парке Китая Чжанцзяцзе, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Самый живописный из них — «Колонна Южное Небо» — в январе 2010 года был официально переименован в «гора Аватар-Аллилуйя» в честь фильма Кэмерона. При этом во время мирового проката ленты китайское правительство ненадолго приостановило показ фильма в кинотеатрах, опасаясь, что показанное на экране восстание племени на'ви вдохновит на революцию и граждан Китая.
Для фильма был придуман оригинальный язык на'ви
Кадр из фильма «Аватар» (2009)20th Century Fox
Лингвист и преподаватель университете Южной Калифорнии Пол Фроммер специально для «Аватара» создал уникальный язык, состоящий из 1000 слов. На волне невероятной популярности фильма возникли специальные сайты и веб-приложения, позволяющие фанатам фильма овладеть вымышленным языком на'ви всего за три месяца.