От «Твин Пикса» до «Сталинграда». Умер Анджело Бадаламенти

Американский композитор и пианист Анджело Бадаламенти, известный своим сотрудничеством с режиссером Дэвидом Линчем, скончался в возрасте 85 лет. Он прошел путь от преподавания в средней школе в Бруклине до одного из самых известных композиторов в киноиндустрии. Путь Бадаламенти — в материале «Газеты.Ru».

От Нины Симон до Федора Бондарчука

О смерти Анджело Бадаламенти изданию The Hollywood Reporter сообщила его племянница Фрэнсис Бадаламенти. По ее словам, музыкант умер в воскресенье от естественных причин в окружении семьи в своем доме в Линкольн-парке в Нью-Джерси. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

Он появился на свет в Бруклине в 1937 году в семье выходцев из Италии: мать приехала в США c Сицилии, а отец — из континентальной части страны. Отец будущего музыканта владел рыбным рынком, а дядя играл на трубе.

В подростковом возрасте Бадаламенти играл на фортепиано и валторне в оркестре средней школы Лафайет, а затем на полную стипендию поступил в музыкальную школу Истмена в Рочестере в штате Нью-Йорк. После этого он окончил Манхэттенскую школу музыки со степенями бакалавра и магистра в 1960 году.

По окончании учебы Бадаламенти преподавал музыку семиклассникам на пятом курсе средней школы Дайкер-Хайтс в Бруклине.

За свою долгую карьеру композитор сотрудничал с певцами практически всех жанров — с Ниной Симон, Нэнси Уилсон, Ширли Бэсси, Патти Остин, Дэвидом Боуи, Полом Маккартни, Лайзой Минелли, исполнителями группы Pet Shop Boys и Долорес О'Риордан (солистка The Cranberries).

За время карьеры музыкант написал музыку более чем к 70 фильмам и телесериалам.

Бадаламенти также сочинил «захватывающую и неземную» музыкальную тему для сериала Дэвида «Твин Пикс», фильмов «Пляж» Дэнни Бойла и «Сталинград» Федора Бондарчука. А его композиция «Тема факела» прозвучала в 1992 году в Барселоне на церемонии открытия – под нее огненная стрела лучника зажгла олимпийский котел.

Музыкант был удостоен награды за пожизненные достижения на World Soundtrack Awards в 2008 году, три года спустя он получил престижную премию Генри Манчини от ASCAP. Умерла Джули Круз — певица из фильмов Дэвида Линча Певица Джули Круз скончалась в возрасте 65 лет, сообщает The Guardian . 10 июня 15:05

Помимо его племянницы в живых остались жена Бадаламенти Лонни, художница, на которой он женился в 1968 году, и его дочь Даниэль.

Сотрудничество с Линчем

Работа Бадаламенти с режиссером Дэвидом Линчем началась на съемках фильма «Синий бархат». Композитора наняли в качестве учителя пения для Изабеллы Росселлини. Линч не смог достать права на использование песни, которую актриса должна была исполнить. Тогда режиссер придумал стихи, а композитор – музыку к ним. Так появилась композиция Mysteries of Love – «Тайны любви».

close 100% Режиссер Дэвид Линч, певица Джули Круз и музыкант Анджело Бадаламенти в Нью-Йорке, 1989 год Michel Delsol/Getty Images

«Когда мы начали работать вместе, у нас сразу установилось взаимопонимание — я ничего не смыслю в музыке, но по-настоящему интересуюсь настроением и звуковыми эффектами. Работая с Анджело, я многое понял в звуковых эффектах и музыке, насколько они близки друг другу», — сказал Линч в 2005 году в интервью The New York Times.

Сам Бадаламенти тогда отметил, что «на визуальные образы Дэвида очень повлияла музыка».

«Темп музыки помогает ему задавать темп актеров, их диалогов и того, как они двигаются. Он сидел рядом со мной за клавишными и рассказывал, о чем он думает, пока я импровизировал партитуру. Почти весь «Твин Пикс» был написан так, что я не видел ни одного кадра, по крайней мере, в пилотной части», — рассказал композитор. Дэвид Линч опубликовал пугающую короткометражку о муравьях и сыре Режиссер Дэвид Линч представил 13-минутный музыкальный видеоролик Ant Head («Муравьиная... 15 ноября 13:53

По его словам, он часто приходил на съемочную площадку и играл живую музыку во время съемок, чтобы актеры «могли почувствовать настроение».

В 1990 году Бадаламенти получил премию «Грэмми» за заглавную тему сериала, а также три номинации на премию «Эмми» за работу над «Твин Пиксом». По информации The Hollywood Reporter, альбом саундтреков к сериалу стал золотым в 25 странах.

Сотрудничество режиссера и композитора продолжилось, в частности, Бадаламенти создал музыку к картинам Линча «Малхолланд Драйв» и «Шоссе в никуда». Композитор даже сыграл помешанного на эспрессо гангстера Луиджи Кастильяни в «Малхолланд Драйв».