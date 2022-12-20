Каким получился «Аватар 2»: новая технологическая революция Кэмерона или досадное разочарование

16 декабря в мировой прокат вышло долгожданное продолжение «Аватара» Джеймса Кэмерона — «Путь воды». Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина посмотрела фильм и рассказывает, почему Кэмерон все еще один из лучших визуалистов в современном кино, но создать ожидаемое чудо во второй раз ему, увы, не удалось.

Действие нового фильма разворачивается спустя почти 15 лет с момента событий первого. Отстоявший Пандору бывший морпех Джейк Салли (Сэм Уортингтон) теперь предводитель народа На'ви. Рядом с ним не только любимая жена Нейтири (Зои Салдана), но и четверо отпрысков: трое родных, а также приемная девочка Кири, рожденная героиней Сигурни Уивер (озвучивает свою экранную дочь во втором фильме тоже Уивер).

Внезапно спокойная жизнь На'ви оказывается под угрозой. Земные бизнесмены-капиталисты (в картине их красиво называют «небесными людьми») снова готовят нападение на Пандору. Но на этот раз не столько ради местных удивительных благ, сколько просто из желания превратить ее в свою колонию.

Возглавляет группу полковник Майлз Куоритч (Стивен Лэнг). Он умер от стрел Нейтири еще в первой части, но Кэмерон нашел незамысловатый способ «возродить» любимого злодея — оказывается, еще при жизни его сознание выгрузили на специальный диск, который после смерти вживили аватару. Спасаясь от преследования полковника и его банды головорезов, все семейство Салли отправляется на архипелаг тысячи островов, где обитает клан Меткайина (жену вождя играет неузнаваемая Кейт Уинслет), который готов вопреки внутренним спорам приютить незваных гостей и объединить усилия в противостоянии с армией Куоритча.

close 100% Кадр из фильма «Аватар: Путь воды» (2022) 20th Century Studios

Кажется, что ни один другой сиквел мир не ждал так сильно, как продолжения «Аватара» — картины, поставившей сразу несколько исторических рекордов. Самый дорогой фильм в истории (этот титул ненадолго отходил последним «Мстителям», но повторный прокат вернул «Аватару» пальму первенства), лента с самым большим процентом использования CGI (до выхода новых «Короля льва» и «Книги джунглей»), и, конечно же, проект, произведший настоящую революцию в мире спецэффектов.

Несмотря на феноменальный успех первого «Аватара», выпускать долгожданное продолжение Кэмерон не спешил. Известный своей дотошностью режиссер (он, в частности, сделал несколько документальных фильмов о «Титанике», где пытался анализировать альтернативные варианты спасения пассажиров, а недавно снял док, в котором с помощью судмедэксперта и каскадеров доказывает, что Джек в исполнении Лео Ди Каприо был обречен) взял многолетнюю паузу, запустив в разработку сразу три сиквела параллельно. В то же время он вместе с командой пытался улучшить визуальные технологии, чтобы снять все последующие «Аватары» еще масштабней — и еще удивительней.

Так получилось ли в итоге у Кэмерона за эти 13 лет достичь желаемого кинотехнологического прогресса? Даже при просмотре фильма в IMAX 3D никакой революции на экране не ощущается. Сам постановщик, говоря о технических достижениях при работе над вторым фильмом, сообщает, что всего лишь разработал собственную систему Fusion Camera System для работы с форматом 3D. Но на этом обещанный технический прогресс заканчивается.

Второй «Аватар» выглядит фактически так же, как первый, — с тем лишь отличием, что в нем еще больше эффектов из компьютерных игр: агрессивное зуммирование, резкая смена ракурса, Blur-эффект. Но и это мы уже неоднократно видели на большом экране, поэтому удивиться здесь нечему.

close 100% Кадр из фильма «Аватар: Путь воды» (2022) 20th Century Studios

«Аватар: Путь воды» длится примерно три с половиной часа, из которых одна треть посвящена разногласиям Салли и клана Меткайина, вторая происходит под водой (в любимой стихии Кэмерона) — и это правда завораживающее зрелище, а последний час почти полностью потрачен на финальную битву, масштабу которой позавидовали бы и авторы «Аквамена».

Но сценарий ленты, в котором океан — дополнительный герой истории, и сам процентов на 70 состоит из воды. Кэмерон, погнавшись за яркими визуальными образами, остался совершенно равнодушен к сюжету сиквела. Первый фильм тоже едва ли можно было похвалить за сильный сценарий, но он хотя бы был неплохо проработан, а на поверхности оказывалась пусть и банальная, но важная мысль о бесценности мира и планеты, второй которой у нас нет и не будет. Это была поэтическая ода гуманизму, экологическому образу жизни и эмпатии ко всему живому. Не оригинальный, но самодостаточный фундамент для фильма, в котором зрительские сердца все равно похищал не текст, а его визуальное воплощение.

В «Пути воды» Кэмерон воспринимает сценарий уже просто как ширму, зеленый фон, на котором будут нарисованы все спецэффекты. Здесь до примитивного безликое противостояние добра со злом, шаблонные диалоги и полное отсутствие юмора, без которого фильм задыхается от собственной духоты и избыточной сентиментальности.

close 100% Кадр из фильма «Аватар: Путь воды» (2022) 20th Century Studios

Режиссеру куда интересней безграничная красота внешней среды обитания героев, но не их внутренний мир. Старые герои никак не меняются за прошедшие 15 лет, а новым просто не в чем раскрыться и проявить себя.

Как итог, Кэмерон, который всегда был не просто режиссером, но настоящим художником, все еще один из лучших визуалистов планеты, умеющий создавать фантастические миры вселенского масштаба. Второй «Аватар» достойный преемник старшего брата в визуальной составляющей, но не дотягивает до его даже самых поверхностных идей.

Это все еще грандиозное торжество визуальных эффектов, оживших вымышленных образов, от которых захватывает дух. Но триумф картинки происходит за счет поражения смысла. Упущенная ли это возможность или намеренный холодный расчет? Кажется, на это наплевать даже самому Кэмерону.