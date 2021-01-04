Актера Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом

Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила дочь актера Ксения Басилашвили, передает РЕН ТВ.

По ее словам, в настоящий момент состояние ее отца оценивается как стабильное.

«Да, у него нормальное состояние. Никакой катастрофы нет», — уточнила Ксения.

Ранее сообщалось, что Актер Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заболели коронавирусом.

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