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Новости культуры

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Олег Басилашвили (Князь К.) во время спектакля &laquo;Дядюшкин сон&raquo; по Ф.М.Достоевскому, 2009 год Олег Басилашвили (Князь К.) во время спектакля &laquo;Дядюшкин сон&raquo; по Ф.М.Достоевскому, 2009 год

Актера Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом

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Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила дочь актера Ксения Басилашвили, передает РЕН ТВ.

По ее словам, в настоящий момент состояние ее отца оценивается как стабильное.

«Да, у него нормальное состояние. Никакой катастрофы нет», — уточнила Ксения.

Ранее сообщалось, что Актер Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заболели коронавирусом.

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