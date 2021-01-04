«Последний богатырь: Корень зла» стал лидером проката на выходных

Фильм Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Корень зла» стал лидером российского проката на минувших выходных. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Вторая часть приключенческой комедии вышла в прокат 1 января и уже собрала более 600 млн руб.

На втором месте оказался американский мультфильм режиссера Джоэля Кроуфорда «Семейка Крудс: Новоселье», на третьем — драма Алексея Нужного «Огонь».

«Последний богатырь: Корень зла рассказывает о жизни главного героя Ивана в Белогорье. Он готовится к свадьбе с Василисой, но размеренный быт нарушает вновь пробудившееся древнее зло.

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