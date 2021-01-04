Минкультуры опровергает сообщения о кураторстве ЛГБТ-фестиваля

Министр культуры России Ольга Любимова назвала клеветой сообщения о кураторстве ЛГБТ-фестиваля, заявили в пресс-службе министерства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Любимовой, ЛГБТ-кинофестиваль никогда не проходил при участии Министерства культуры.

«Трактовка в ряде публикаций СМИ того, что я взяла его проведение на личный контроль, это чушь и клевета», – подчеркнула министр.

В министерстве пояснили, что ведут перечень проводимых в стране международных кинофестивалей, однако попадание в данный список не означает поддержки со стороны Минкульта.

Ранее СМИ сообщили, что Любимова якобы поручила провести в России ЛГБТ-кинофестиваль и взяла его проведение под личный контроль.