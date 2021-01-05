Представитель актрисы, сыгравшей «девушку Бонда», опроверг ее смерть

Актриса Таня Робертс, о которой ранее сообщалось, что она скончалась, оказалась жива. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press, она находится в больнице.

По данным представителя актрисы, она находится в тяжелом состоянии, но жива.

Ранее сообщалось, что актриса и модель Таня Робертс, сыгравшая девушку агента Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», скончалась в возрасте 65 лет.

Таня Робертс в начале 1980-х годов приобрела широкую популярность. Кроме фильма «Вид на убийство», она снималась в главных ролях в картинах «Повелитель зверей», «Шина – королева джунглей», «Почти беременна».

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