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Новости культуры

Полиция занялась исчезновением актера Олега Будрина

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Полиция ведет доследственную проверку по факту исчезновения актера Олега Будрина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась супруга пропавшего — актриса Ирина Лачина. Она рассказала, что муж уехал 1 января к сестре, вернулся за компьютером, вновь уехал, но в пункт назначения не добрался.

Когда на следующий день родные дозвонились до Будрина, он заявил, что находится в «гостинице для строителей», однако находящийся рядом человек приказал мужчине положить трубку. После этого он на связь не выходил.

Лачина рассказала полицейским, что не ссорилась с мужем накануне его исчезновения, а также что он не злоупотребляет алкоголем и не употребляет наркотики.

Олег Будрин — актер Театра на Таганке, снимался в сериалах и фильмах «Всегда говори всегда», «Досье детектива Дубровского», «Похороны Сталина» и др.

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