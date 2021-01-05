Супруга Петросяна пожаловалась на «заказную» травлю

Супруга 75-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на «заказную» травлю в виде негативных комментариев в свой адрес.

По словам Брухуновой, негатив в ее адрес был «на 90% сфабрикован и оплачен». «При встрече я слышу от людей только добрые слова и пожелания здоровья и скорейшего завершения этой пустой пены, что раздули вокруг меня. А те, кто несет негатив, либо проплачены, либо просто не в себе. Так как испытывать отторжение к незнакомому человеку как минимум ненормально», — цитирует Брухунову «СтарХит».

Брухунова подчеркнула, что знает заказчиков травли, однако раскрывать их имена не стала.

В 2018 году Петросян и юмористка Елена Степаненко развелись после 33 лет брака, через год артист женился на Брухуновой. Первенец пары Ваган родился в марте 2020 года.

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