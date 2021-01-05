Лолита вспомнила, как Линдеманн спас ей жизнь

Певица Лолита Милявская встретила новый 2021 год в Дубае, где увиделась с фронтменом немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

У себя в Instagram она запостила видеоселфи с музыкантом и назвала его братом, а в беседе с порталом «Дни.ру» рассказала, как Линдеманн спас ей жизнь на фестивале «Жара» в Баку. Лолиту, которая тогда была одета в откровенный обтягивающий комбинезон, он назвал «панком» и «сестрой».

По словам Лолиты, во время разговора она решила остудиться в бассейне. «А когда собралась выходить, то почему-то пошла в сторону огромного количества проводов от софитов, которые стояли на бортиках. И в эту самую минуту подбежал на сводивший с меня глаз Тилль и мягко дал мне понять, что лучше плыть в противоположную сторону. Только теперь понимаю, что там было высокое напряжение, а я вся мокрая. И могло случиться ужасное, не будь моего друга рядом», — вспомнила Лолита.

Тиллю Линдеманну 4 января исполнилось 58 лет. СМИ приписывают ему отцовство младшей дочери другой российской звезды — певицы Светланы Лободы.

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