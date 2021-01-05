Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

Лолита вспомнила, как Линдеманн спас ей жизнь

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Певица Лолита Милявская встретила новый 2021 год в Дубае, где увиделась с фронтменом немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

У себя в Instagram она запостила видеоселфи с музыкантом и назвала его братом, а в беседе с порталом «Дни.ру» рассказала, как Линдеманн спас ей жизнь на фестивале «Жара» в Баку. Лолиту, которая тогда была одета в откровенный обтягивающий комбинезон, он назвал «панком» и «сестрой».

По словам Лолиты, во время разговора она решила остудиться в бассейне. «А когда собралась выходить, то почему-то пошла в сторону огромного количества проводов от софитов, которые стояли на бортиках. И в эту самую минуту подбежал на сводивший с меня глаз Тилль и мягко дал мне понять, что лучше плыть в противоположную сторону. Только теперь понимаю, что там было высокое напряжение, а я вся мокрая. И могло случиться ужасное, не будь моего друга рядом», — вспомнила Лолита.

Тиллю Линдеманну 4 января исполнилось 58 лет. СМИ приписывают ему отцовство младшей дочери другой российской звезды — певицы Светланы Лободы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Лолита рассказала, почему ее тошнит от современного телевидения

Соседов рассказал о нападках Лолиты на съемках шоу со звездами 90-х

Телеканалы рассказали о новогодних передачах

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.