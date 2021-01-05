Оценки супергеройского боевика «Чудо-женщина: 1984» на портале о кино IMDb достигли всего 5,5 балла.
Зрители не оценили новую «Чудо-женщину» и пока поставили ей 112 тыс. оценок. Для сравнения, средняя оценка «Чудо-женщины» 2017 года составляет 7,4 балла, всего оценки ей выставили более полумиллиона пользователей.
Российский прокат «Чудо-женщины: 1984» стартует 14 января 2021 года.
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