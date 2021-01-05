Netflix работает над сиквелом фильма Родригеса «Мы можем быть героями»

Стриминговый сервис Netflix работает над сиквелом супергеройского фильма «Мы можем быть героями» Роберта Родригеса, передает Variety.

Когда выйдет сиквел, неизвестно.

В фильме «Мы можем быть героями» дети супергероев объединяются, чтобы спасти похищенных родителей. Главные роли в семейном фильме сыграли Педро Паскаль, Приянка Чопра, Джонас Лион, Дэниелс Энди Уокен и др.

Премьера картины состоялась 25 декабря 2020 года.

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