Звезду «Человека-амфибии» Владимира Коренева похоронили в Москве

Народного артиста России Владимира Коренева похоронили на Введенском кладбище в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение представителя Электротеатра Станиславский.

Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС, на последнем курсе института получил главную роль в фильме режиссера Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», которая и принесла Кореневу популярность. Также снимался в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и др.

80-летний артист скончался 2 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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