Актер Олег Будрин нашелся после исчезновения

Пропавший после Нового года актер Олег Будрин нашелся, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агента супруги артиста — актрисы Ирины Лачиной.

Лачина обращалась в полицию после исчезновения супруга, полицейские начали доследственную проверку по факту его пропажи. «С Олегом все в порядке», — заявила агент.

Ранее Лачина рассказала полицейским, что не ссорилась с мужем накануне его исчезновения, а также что он не злоупотребляет алкоголем и не употребляет наркотики. Она утверждала, что муж пропал 1 января по пути к сестре, а после позвонил и заявил, что находится «в гостинице для строителей».

Олег Будрин — актер Театра на Таганке, снимался в сериалах и фильмах «Всегда говори всегда», «Досье детектива Дубровского», «Похороны Сталина» и др.

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