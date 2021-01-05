Названа исполнительница роли Китаны в экранизации Mortal Kombat

Стала известна предположительная исполнительница роли воительницы Китаны в экранизации игры-файтинга Mortal Kombat.

Как сообщает портал Comicbook со ссылкой на список актеров на сайте IMDb, среди актеров фильма появилась Мелани Джарсон — актриса, известная по ролям в сериалах «Доктор Хэрроу» и «Меж двух миров».

Ранее стало известно, что в фильме появится клон Китаны — Милина в исполнении Сиси Стрингер. Появление в списке актеров Мелани Джарсон может означать, что ей досталась роль Китаны.

Режиссерское кресло экранизации Mortal Kombat занял Саймон Маккуэйд. Премьера фильма запланирована на 16 апреля 2021 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Mortal Kombat, Uncharted и другие экранизации игр в 2021 году

— Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым

— Netflix снимет сериал по игре Splinter Cell