СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж рэпер Канье Уэст собираются развестись. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

По словам собеседника, Кардашьян уже наняла адвоката по делам звезд Лору Вассер и ведет с ней переговоры по данному вопросу.

Источник добавил, что пока решение о разводе не афишируется.

При этом новогодние праздники пара также провела раздельно: Канье уехал на свое ранчо в Вайоминге. Собеседник уточняет, что об этом его попросила супруга, чтобы они могли уладить юридические вопросы, связанные с бракоразводным процессом.

Пара состоит в браке с 2014 года, до свадьбы они находились в отношениях в течение двух лет. В семье также есть четверо детей.

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