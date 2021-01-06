Продюсер Dr. Dre оказался в реанимации из-за аневризмы

Американский продюсер и музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию. Об этом сообщает TMZ.

Причиной его госпитализации стала аневризма сосуда головного мозга.

По данным издания, продюсер оказался в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе в понедельник, 4 января.

Источники TMZ уточняют, что состояние музыканта оценивается как стабильное.

Dr. Dre является как известным во всем мире рэпером, так и влиятельным продюсером, который работал с такими звездами, как 2Pac, 50 Cent, Эминем и Snoop Dogg.

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