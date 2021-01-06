Песня «Пять минут» оказалась прибыльнее зарубежных хитов к Новому году

Замгендиректора, руководитель Управления распределения вознаграждения Российского авторского общества Алексей Филиппов рассказал, что песня «Пять минут» из советского фильма «Карнавальная ночь» прибыльнее зарубежных новогодних синглов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, публичное исполнение отечественного хита стоит в 1,5 раза дороже, чем сборы от песни британского дуэта Wham! Last Christmas и композиции шведской группы ABBA Happy New Year. При этом Филиппов отказался называть точную сумму от авторских сборов, поскольку каждый правообладатель отслеживает эти данные в личном кабинете на сайте РАО.

Музыку к песне «Пять минут» написал композитор Анатолс Лиепиньш, а текст сочинил Владимир Лившиц.

Кроме того, замдиректор РАО добавил, что высокие сборы также имеет песня «Новогодняя» группы «Дискотека Авария», автором слов которой является Алексей Рыжов.