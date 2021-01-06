Партнер «девушки Бонда» Тани Робертс назвал причину ее смерти

Партнер актрисы Тани Робертс в беседе с The Sun назвал причину ее смерти.

По словам Ланса О'Брайена, причиной смерти стала инфекция мочевыводящих путей, распространившаяся на печень, почки, мочевой пузырь и кровеносную систему актрисы. «Думаю, она ушла мирно, но она была не со мной, не со своими собаками. Нас не было рядом. Она бы не хотела умереть в одиночестве», — поделился мужчина.

Также О'Брайен сообщил, что для поклонников Робертс церемония прощания будет организована онлайн в формате видеоконференции.

Таня Робертс сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», также играла в таких картинах, как «Повелитель зверей», «Шина – королева джунглей», «Почти беременна».

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