Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

Партнер «девушки Бонда» Тани Робертс назвал причину ее смерти

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Партнер актрисы Тани Робертс в беседе с The Sun назвал причину ее смерти.

По словам Ланса О'Брайена, причиной смерти стала инфекция мочевыводящих путей, распространившаяся на печень, почки, мочевой пузырь и кровеносную систему актрисы. «Думаю, она ушла мирно, но она была не со мной, не со своими собаками. Нас не было рядом. Она бы не хотела умереть в одиночестве», — поделился мужчина.

Также О'Брайен сообщил, что для поклонников Робертс церемония прощания будет организована онлайн в формате видеоконференции.

Таня Робертс сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», также играла в таких картинах, как «Повелитель зверей», «Шина – королева джунглей», «Почти беременна».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Умерла «девушка Бонда» актриса Таня Робертс

Представитель актрисы, сыгравшей «девушку Бонда», опроверг ее смерть

«Девушка Бонда» Таня Робертс умерла через день после сообщений о своей смерти

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.