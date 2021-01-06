«Россия 1» обогнала Первый канал в борьбе за новогоднего зрителя, сообщает ФАН со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

За эфирные сутки (с 06:00 до 05:59 следующего дня) 31 декабря 2020 года «Россию-1» смотрели в среднем 5,4 млн россиян старше четырех лет. Первый канал в этот период посмотрели 5,2 млн жителей страны.

В предыдущие годы больше просмотров собирал телеканал, показывавший фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова. Однако в 2019 году, когда фильм показывали по «России-1», лидером по числу зрителей стал Первый канал. В 2020 году картину показывал Первый канал.

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