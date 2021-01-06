«Бриджертоны» могут войти в топ-5 оригинальных проектов Netflix

Сериал «Бриджертоны» может войти в топ-5 самых популярных оригинальных проектов стримингового сервиса Netflix, передает Variety.

Предположительно, за месяц «Бриджертонов» посмотрят более 63 млн подписчиков сервиса. Сейчас сериал лидирует в топ-10 рейтинга Netflix в 76 странах.

Премьера «Бриджертонов» состоялась 25 декабря.

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