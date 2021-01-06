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Новости культуры

«Последний богатырь» собрал более миллиарда в отечественном прокате

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Комедия «Последний богатырь: Корень зла» собрала более миллиарда рублей в отечественном прокате, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Фильм вышел в прокат 1 января, в день премьеры его бокс-офис превысил 150 млн руб., а в первый уикенд — 900 млн руб.

В сиквеле «Последнего богатыря», рассказывающем о продолжении приключений москвича в сказочной стране, снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов и другие.

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