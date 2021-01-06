Лера Кудрявцева заболела коронавирусом

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в Instagram о том, что заболела коронавирусом.

Она уточнила, что ее дочь Маша заболела перед Новым годом после похода на елку, после чего праздник пришлось встречать узким семейным кругом.

Кудрявцева планировала полететь на новогодние каникулы в Дубай. Необходимый для поездки тест оказался положительным, и путешествие пришлось отменить.

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