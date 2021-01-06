Каннский фестиваль могут провести летом

Международный Каннский кинофестиваль могут провести летом 2021 года, передает France 24 со ссылкой на заявление организаторов фестиваля.

Организаторы хотят провести фестиваль, как и было запланировано, с 11 по 22 мая, однако его могут перенести на конец июня или июля из-за эпидемиологической обстановки.

В 2020 года фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса.

Ранее Берлинский кинофестиваль, который обычно проходит в феврале, был перенесен на март и июнь.

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