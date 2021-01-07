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Валерий Хлевинский, 2015 год Валерий Хлевинский, 2015 год

Скончался артист Валерий Хлевинский

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Народный артист России Валерий Хлевинский скончался на 78-м году жизни, сообщили в МХТ имени Чехова.

«Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек. Ему было 77 лет», — говорится в сообщении.

Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. Он учился в Школе-студии МХАТ и играл в театре «Современник». В 2001 году был принят в труппу МХТ им. Чехова. Хлевинский сыграл в фильмах «Вся королевская рать», «Конец Любавиных», «Большая перемена», «Вечный зов».

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