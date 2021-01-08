Скончалась звезда «Полицейской академии»

Звезда комедийной франшизы «Полицейская академия» Мэрион Рэмси скончалась на 74-м году жизни, сообщает Deadline.

Причина смерти актрисы неизвестна, однако ее агент рассказал журналистам, что в последние дни она болела.

В «Полицейской академии» Рэмси сыграла Лаверн Хукс — полицейскую, отличавшуюся мягким голосом и твердым характером.

Актерскую карьеру Рэмси начала на сцене. В 1974 она дебютировала на Бродвее, играла с Бетт Дэвис в мюзикле «Мисс Моффат». Также появлялась в сериалах «Кос», «Семейка Аддамс», «Беверли Хиллз, 90210» и др.