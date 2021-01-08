Умер звезда «Скорой помощи» Дизер Ди

Актер Дирон (Дизер Ди) Томпсон скончался на 56-м году жизни, сообщает TMZ.

Мужчину нашли без сознания в его доме в Лос-Анджелесе 7 января. Брат покойного Маршон заявил, что Дизер Ди мог умереть от сердечного приступа, однако официальной причины смерти пока нет.

В 2009 году Дизер Ди перенес шестичасовую операцию на сердце — хирурги заменили ему аорту и устранили последствия порока сердца.

Дизер Ди наиболее известен по роли веселого и доброжелательного медбрата Малика МакГрата в сериале «Скорая помощь». Звезда сериала с 1994 по 1999 год сыграл в более чем 200 эпизодах «Скорой помощи».