Госпитализированный с коронавирусом Лановой пошел на поправку

Народный артист СССР Василий Лановой пошел на поправку после госпитализации с коронавирусом, передает РБК со ссылкой на директора концертной программы артиста Антонину Журавлеву.

Журавлева уточнила, что у актера нет температуры и поражения легких. «У него было 5%, но сейчас ушло, все в порядке», — пояснила она. Кроме того, рассказала директор, в организме Ланового выработались антитела к коронавирусу. «Возмущается, что его на улицу не пускают гулять. Возмущается, «что и по коридору ходить нельзя?». Так что все в порядке, выздоравливаем», — заверила Журавлева.

О том, что Лановой и Купченко были госпитализированы с коронавирусной инфекцией COVID-19, стало известно 2 января.

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