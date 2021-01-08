«Россия 1» стала самым популярным отечественным телеканалом в 2020 году

Канал «Россия 1» стал самым популярным вещателем в России в 2020 году, сообщает пресс-служба ВГТРК. Он возглавил рейтинг самых популярных отечественных телеканалов в четвертый раз.

Общий прирост среднегодовой доли аудитории канала относительно 2019 года оценивают в 3,3%.

«Вести в 20:00» телеканала «Россия» впервые стали самым популярным выпуском новостей среди всех каналов по будням, вытеснив с первого места программу «Время».

Среди итоговых форматов выходных лидером осталась информационно-аналитическая программа «Вести недели с Дмитрием Киселевым». «60 минут» и «Вечер с Соловьевым» телеканала «Россия», как и в 2019 году, возглавили Топ-10 в жанре общественно-политических ток-шоу будней.

Вместе с тем топ-10 популярных премьерных сериалов возглавил Первый канал с минисериалом «Диверсанты. Крым», «Зулейха открывает глаза» «России 1» оказалась на втором месте.

Уточняется, что объем зрителей «Первого канала» в 2020 году сократился на 0,9%.

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