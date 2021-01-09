Умер художник Валентин Сидоров

Скончался Валентин Сидоров — народный художник СССР, профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова. Об этом сообщается на странице образовательного учреждения на Facebook.

Отмечается, что живописец умер утром в субботу, 9 ноября, после тяжелой болезни.

Сидоров родился 5 мая 1928 года в тогдашней Тверской губернии, сейчас это Конаковский район Тверской области. В свое время окончил МГАХИ им. Сурикова Академии художеств СССР, с 2014 года преподавал в этом заведении. В 1987-2009 годах возглавлял Союз художников России. С 2009 года был почетным председателем данной организации.

Творчеству Сидорова принадлежат такие картины, как «Плывут над землей облака», «Потянулись птицы к югу», «Святая гора», «Березовый ветер» и др. Его работы выставлены в Третьяковской галерее, Русском музее, Тверской областной картинной галерее и частных коллекциях.