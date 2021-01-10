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Новости культуры

Худрук «Театрального особняка» подрался с одним из актеров

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Художественный руководитель «Театрального особняка» Леонид Краснов подрался с актером театра Сергеем Поповым. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в субботу, 9 января, в Театральном доме на Библиотечной улице.

Телеканал отмечает, что худрук и актер распивали спиртные напитки и дискутировали. Однако в ходе споров Краснов ударил Попова по лицу, после чего актеру пришлось обратиться за медпомощью. О произошедшем также сообщили в полицию.

По данным СМИ, причиной такой реакции худрука стало заявление актера об успешной работе на ТВ и в кино.

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