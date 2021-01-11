Сиквел «Последнего богатыря» снова возглавил российский прокат

Фильм-сказка «Последний богатырь: Корень зла» с Виктором Хориняком и Екатериной Вилковой снова возглавил российский прокат в минувшие выходные.

Как сообщает портал kinobusiness.com, за период с 7 по 10 января сиквел картины 2017 года собрал в прокате 525,8 млн руб.

На второй строчке оказался фильм-катастрофа «Огонь» Алексея Нужного со 194,5 млн руб., на третьей — мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье» со 163 млн руб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минкульт одобрил новогодний прокат сиквела «Последнего богатыря»

— «Последний богатырь: Корень зла» стал лидером проката на выходных

— «Последний богатырь» собрал более миллиарда в отечественном прокате