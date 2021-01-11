Комментатор «Евровидения» рассказал о проведении конкурса в 2021 году

Британский комментатор международного музыкального соревнования «Евровидение» Грэхем Нортон рассказал о проведении конкурса в 2021 году.

По словам Нортона, конкурс проведут несмотря на пандемию коронавируса. «Евровидение» точно будет. Соревнование состоится», — цитирует радиоведущего «Би-би-си».

Организаторы конкурса подтвердили намерение провести «Евровидение». Не исключено, что номера шоу будут записаны предварительно — это потребуется, если на момент проведения конкурса будут действовать жесткие ограничительные меры, связанные с пандемией.

«Евровидение — 2020» было отменено из-за коронавируса.

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